Bělorusko zakázalo stanici Euronews, místo ní bude vysílat ruská televize

Běloruské ministerstvo informací zakázalo od dnešního rána další vysílání televizní stanice Euronews v Bělorusku. Místo evropské televize bude vysílat ruská televize Poběda, oznámil portál Naša Niva.

Portál připomněl, že Euronews je zpravodajská televize vysílající 24 hodin denně a to již od roku 1993. Televize Poběda je zaměřena na Velkou vlasteneckou válku, jak říkají Rusové části druhé světové války, která začala útokem nacistického Německa na Sovětský svaz.

Běloruské ministerstvo informací podle státní agentury Belta vysvětlilo vyškrtnutí Euronews ze seznamu zahraničních médií s povolením působit v Bělorusku tím, že vypršela doba, na kterou bylo povolení vydáno. Mluvčí ministerstva informací řekla ruské státní tiskové agentuře RIA Novosti, že licence pro Euronews nebyla dále prodloužena proto, že kanál údajně porušoval legislativu tím, že reklamy zobrazoval v angličtině namísto v běloruštině a ruštině.

Zákaz vysílání evropské zpravodajské televize Euronews vnímají kritici prezidenta Alexandra Lukašenka jako nový krok k cenzuře. Běloruský aktivista Ales Bialiatski si myslí, že rozhodnutí je součástí dalších pokusů, jak v zemi omezit nezávislá média a svobodný přístup k informacím: "Bělorusko se tak ocitne v informační blokádě, a to je to, co režim potřebuje."

Běloruská novinářka a politická analytička Hanna Liubakova na svém twitteru uvedla, že přestože v zemi je široká dostupnost internetu, jde o jasný pokus jak omezit přístup k informacím.

Místo zpravodajství ruské válečné snímky

Poběda je projektem ruské státní televize Pervyj kanal a vysílá klasické válečné snímky sovětské kinematografie, vzpomínky veteránů, rozhovory s historiky a odborníky.

„Poběda je o nejdůležitější události v dějinách minulého století, o vítězství ve Velké vlastenecké válce. Doufáme, že nový program zaměřený na historii a vlastenectví si najde důstojný ohlas v duších a srdcích našich diváků a zejména válečných veteránů,“ dodalo ministerstvo.

Vztahy Minsku k Západu prudce ochladly a vztahy k Moskvě nabyly na vřelosti po prezidentských volbách z loňského srpna, jejichž vítězem úřady opět prohlásily Alexandra Lukašenka, který vládne bývalé sovětské republice již déle než čtvrt století.

Opozice obvinila režim ze zfalšování výsledků voleb a Bělorusové vyšli do ulic, kde se odehrávaly bezprecedentní masové demonstrace za Lukašenkovo odstoupení. Lukašenko ale s podporou Moskvy protestnímu hnutí odolal, stejně tak i sankcím, které Západ uvalil na něj a jeho spolupracovníky, podezřelé ze zfalšování voleb a porušování lidských práv při potlačování protestů.