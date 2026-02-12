Signály, že máte Parkinsonovu chorobu, třas není první
12. 2. 2026 – 6:44 | Magazín | Anna Pecena
Parkinsonova choroba je známá především díky třesu rukou a ztuhlosti svalů, ale její tajné signály často přicházejí mnohem dřív než ty dobře známé motorické problémy. Neurologové dnes upozorňují, že nemoc může vyvíjet svou dramatickou „scénu“ až 20 let před tím, než se u pacienta objeví klasické příznaky. A právě tyto skryté varovné signály by mohly být klíčem k dřívějšímu odhalení a lepší péči.
Proč je Parkinsonova choroba tak zrádná
Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění, při kterém dochází k postupné ztrátě nervových buněk produkujících dopamin – látku nezbytnou pro koordinaci pohybů. Když nemoc postupuje, postihuje i části mozku a nervového systému, které ovlivňují chuť k jídlu, spánek, čich i trávení.
Tradiční diagnostika se soustředí především na motorické příznaky jako klidový třes, svalovou ztuhlost nebo zpomalení pohybu, které jsou viditelné až ve pozdějších fázích. Jenže tyto symptomy tudíž často znamenají, že nemoc již dlouho tiše probíhala.
Skryté příznaky, které byste neměli přehlížet
Jedním z nejčastějších varovných signálů je ztráta čichu. Tento symptom se objevuje u více než 90 % lidí, kteří později dostanou diagnózu Parkinsonovy choroby, přičemž může být přítomen několik let až desetiletí předtím, než si všimnete prvního třesu.
Dalším raným signálem jsou poruchy spánku, zejména tzv. REM sleep behavior disorder, kdy lidé během spánku fyzicky „žijou“ své sny – mohou mlátit do polštářů nebo dokonce zranit sebe či partnera. Tento jev je považován za silný prediktor pozdějšího rozvoje Parkinsona.
Chronická zácpa, která nemá jasnou příčinu a trvá dlouho, je další tichou „výstrahou“. Vědci ví, že změny v nervovém systému trávicí trubice mohou předcházet těm motorickým symptomům až o desetiletí.
K tomu se přidává přetrvávající únava, deprese, úzkost a další změny nálad, které mnozí z nás mylně přisuzují stresu nebo stárnutí. Všechny tyto nemotorické příznaky mohou být součástí „prodromální“ fáze Parkinsonovy choroby.
Mnoho lidí si také stěžuje na to, že jejich každodenní činnosti, jako je psaní, začínají vypadat jinak – například písmo se zmenšuje nebo se zhoršuje jemná motorika. Jeden z méně známých příznaků je tzv. mikrografie, tedy zmenšování psaného textu, které může být prvním náznakem budoucích potíží s pohybem.
Proč je důležité včasné odhalení
Přes to, že žádná z těchto raných příznaků sama o sobě neznamená jistotu Parkinsonovy choroby, jejich kombinace a dlouhodobé přetrvávání by měly být důvodem k návštěvě neurologa. Dřívější diagnostika by mohla umožnit včasnější zahájení léčby a lepší řízení symptomů, a také přispět k výzkumu, který se snaží najít neuroprotektivní terapie.
Vědecký výzkum rovněž pokročil k tomu, že dokáže identifikovat biologické změny spojené s Parkinsonem v krvi – studie z konce ledna 2026 naznačují, že by se mohlo jednat o nový typ testu, který by odhalil nemoc ještě dříve, než by si toho všiml pacient nebo lékař.
V konečném důsledku platí, že pokud vás trápí kombinace výše zmíněných tichých signálů déle než obvykle a bez zjevné příčiny, může to být signál, že je na čase nepodceňovat své tělo a vyhledat odborníka. New York Times a další experti opakují, že miliony lidí si mohou nevšimnout prvních varovných příznaků – protože Parkinson začíná dávno předtím, než se „rozbouří rej“.