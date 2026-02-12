Babišovi se líbí Macronův plán přednosti pro výrobce z EU ve veřejných zakázkách
12. 2. 2026 – 6:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Český premiér Andrej Babiš podporuje nápad francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, aby v zemích EU byli napříště ve veřejných zakázkách upřednostňováni evropští výrobci.
Babiš to dnes večer řekl v Paříži po svém skoro dvouhodinovém jednání s Macronem. Francouzský prezident svůj plán označovaný jako "buy european" v posledních dnech často zmiňuje před čtvrtečním neformálním summitem EU, který se bude na belgickém zámku Alden Biesen věnovat úvahám o možnostech posílení evropské konkurenceschopnosti.
Podle Babiše byl nadcházející summit hlavním tématem jeho společné večeře s Macronem. "On má jasný názor, jak vylepšit naši konkurenceschopnost v Evropě. To znamená odstranit bariéry byrokratické, bariéry v rámci vnitřního trhu," řekl večer českým novinářům předseda vlády. Zmínil také Macronovu úvahu o potřebě sjednotit trh s energiemi, protože právě vysoké náklady na ně na evropské výrobce dopadají často velmi negativně. Macron podle českého premiéra zmiňoval také potřebu zmenšit závislost EU na surovinách z jiných částí planety či snahu o lepší ochranu domácího průmyslu před nekalou soutěží.
"Já určitě tuhle myšlenku podporuji," řekl Babiš k Macronově plánu na "buy european". Podle obvykle dobře informovaného serveru Politico chce francouzský prezident tuto myšlenku ve čtvrtek prosadit, summit by podle webu měl být podle představ Paříže "klíčovým okamžikem" pro novou ekonomickou budoucnost Evropy.
S plánem na preferování evropských výrobců však mají některé země problém, výhrady dali najevo například německý kancléř Friedrich Merz či italská premiérka Giorgia Meloniová. Ještě ostřeji se vymezily Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko a Švédsko, které ve společném prohlášení uvedly, že to může vést k odlivu investic z EU.
Babiš naopak francouzského prezidenta informoval o českých výhradách k systému emisních povolenek s tím, že není vyloučena Macronova podpora české snaze. "Samozřejmě nikdo vám neřekne na počkání, že vás hned podpoří. Měl jsem z toho ale dobrý pocit, protože on si mé argumenty značil velice podrobně," uvedl Babiš.
V dopise zaslaném před summitem politikům Evropské unie se Babiš vyslovil pro pragmatický přístup k zelené transformaci. Mimo jiné v něm rovněž kritizoval vývoj cen emisních povolenek ETS 1 a žádal odklad zahájení systému ETS 2, který by je rozšířil na silniční dopravu či vytápění budov.
Macron podle Babiše také sdělil svůj názor na válku na Ukrajině. "On to vnímá tak, že Ukrajina skutečně vzdoruje ruskému agresorovi. Jeho názor je asi takový, že neočekává nějaké rychlé ukončení války, ale vyjádřil teď v jednom rozhovoru, že Evropa musí být aktivní a že se nemůžeme spoléhat jen na amerického prezidenta Donalda Trumpa," uvedl Babiš. Macron podle Babiše také řekl, že hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ukrajině byla nicméně podle českého předsedy vlády věnována jen krátká část jednání s Macronem. "Soustředili jsme se hlavně na věci ohledně konkurenceschopnosti," zdůraznil Babiš.
"Známe se strašně dlouho," poznamenal o Macronovi český premiér, kterého dnes prezident přivítal za silného deště před Elysejským palácem tradičním francouzským polibkem na obě tváře.