Neporazitelné ceny z Albertu: máslo za 39,90, maso se slevou 63 % a pivo skoro zadarmo
12. 2. 2026 – 6:59 | Zprávy | Anna Pecena
Albert znovu rozjel cenovou ofenzivu, která míří přímo na rodinné rozpočty. V letáku platném od 11. 2. do 17. 2. 2026 se objevují slevy, které vypadají skoro neuvěřitelně. Maso, mléčné výrobky, pivo i „hříšné“ dobroty jdou dolů o desítky procent a některé ceny se vrací o roky zpátky. Prošli jsme celý leták a vybrali to nejzásadnější.
Maso a čerstvé potraviny, které hýbou peněženkou
Největší pozornost na sebe strhává vepřová krkovice bez kosti v celku. Kilogram vyjde na 79,90 Kč, což znamená slevu 63 % oproti běžné ceně. Na gril, na pekáč nebo do pomalého hrnce, tohle je položka, která zmizí z pultů rychlostí blesku.
Silnou roli hraje i zelenina a ovoce. Jablka Golden Delicious jsou v akci za 23,90 Kč za kilogram, se slevou 40 %. Cherry rajčata oválná značky Albert o balení 500 g stojí 39,90 Kč, což představuje slevu 46 %. Čerstvý losos, filet s kůží, vyjde na 32,90 Kč za 100 g, tedy o 38 % levněji než obvykle.
Lednice plná za pár korun
Mléčné výrobky patří k tomu nejvýraznějšímu v celém letáku. Jihočeské máslo Madeta o hmotnosti 250 g pořídíte za 39,90 Kč, běžná cena přitom činí 64,90 Kč. Trvanlivé mléko Česká chuť 1,5 % tuku stojí 8,90 Kč za litr. To je nabídka, která potěší každou domácnost.
Na své si přijdou i milovníci jogurtů. Hollandia Originál selský vyjde na 9,90 Kč, sleva činí 54 %. V kombinaci s ovocem nebo jen tak samotný patří k nejlevnějším položkám celého letáku.
Pizza, chipsy a pivo jako magnet
Mražená pizza Dr. Oetker Ristorante (320–355 g) je v akci za 49,90 Kč. Kdo si rád dopřeje k filmu něco navíc, ten nepřehlédne Bohemia Chips 130 g za 29,90 Kč, tedy o čtvrtinu levněji.
Velký zájem se očekává i u nápojů. Pilsner Urquell světlý ležák 0,5 l stojí 25,90 Kč. Fernet Stock Standard je nabízen za 99,90 Kč a instantní káva Jacobs Velvet vyjde na 149,90 Kč.
Celý leták Albert působí jako jasný vzkaz konkurenci i zákazníkům. Tohle jsou ceny, které mají přilákat davy. Kdo chce ušetřit, měl by mít jasno a vyrazit včas. Takto silná kombinace masa, mléčných výrobků a nápojů se nevidí každý týden.