Shell mění podnikovou strukturu, zkrátí název a daně bude platit v Británii

Britsko-nizozemská ropná společnost Royal Dutch Shell kvůli tlaku části akcionářů zjednoduší podnikovou strukturu a svůj daňový domicil přenese z Nizozemska do Británie.

Firma dnes oznámila, že ukončí také duální akciovou strukturu a bude mít pouze jednu třídu akcií. Z názvu pak zmizí slova Royal Dutch a skupina ponese jen stručný název Shell Plc. Přesun hlavního sídla do Británie se nelíbí nizozemské vládě, která uvedla, že plány skupiny ji nepříjemně překvapily.

Na firmu tlačí hedgeový fond Third Point, který má v Shellu podíl a který se snaží prosadit zásadní změny. Tvrdí například, že zjednodušení podnikové struktury bude znamenat, že firma bude schopna dosahovat vyššího zisku, a tím pádem bude přinášet i lepší výsledky akcionářům. Third Point rovněž navrhl, aby se Shell rozdělil do několika menších firem. Management Shellu ale přešel do protiútoku - je přesvědčen, že jeho podnikání funguje lépe, když jsou všechny části skupiny pohromadě.

Shell, stejně jako další velké ropné společnosti v Evropě, si stanovil cíl postupného odklonu od uhlovodíků, aby vyhověl sílícím požadavkům na ochranu životního prostředí. Na jaře prohrál spor s klimatickými aktivisty z organizace Přátelé Země a soud v Haagu tehdy firmě nařídil, aby své globální emise uhlíku do konce roku 2030 snížila o 45 procent ve srovnání s rokem 2019. Firma plánuje více investovat do sluneční a větrné energie, proti soudnímu verdiktu se brání.

Mezinárodní síť ekologických organizací Přátelé Země na dnešní oznámení Shellu zareagovala sdělením, že plány podniku přesunout hlavní sídlo do Londýna nebudou mít na soudní spor žádný vliv. „Na spor, který ohledně znečišťování ovzduší vede proti Shellu organizace Milieudefensie, nemá tato zpráva žádné negativní dopady,“ uvedla organizace. Milieudefensie je nizozemskou součástí sítě Přátelé Země.

Krok firmy sjednotit akciové třídy bude znamenat, že vznikne větší objem kmenových akcií, které pak Shell bude moci snáze odkupovat, když to uzná za vhodné. S akciemi podniku se ale dál bude obchodovat na burzách v Amsterodamu, Londýně a New Yorku, tak jako dosud.

„Zjednodušení je navrženo tak, aby se posílila konkurenceschopnost Shellu a zrychlila jak výplata peněz akcionářům, tak i strategie stát se podnikem s nulovými emisemi,“ uvedl šéf společnosti Andrew Mackenzie. „Současná spletitá akciová struktura podléhá omezením a v dlouhodobém výhledu už nemusí vyhovovat.“

Plány do budoucna

Shell vede s nizozemskými úřady vleklý spor o 15procentní srážkovou daň, kterou Nizozemsko uplatňuje. Firma se jí snažila vyhýbat právě tím, že měla dvě třídy akcií. Nová struktura tento problém vyřeší - Shell už tuto daň nebude muset v Nizozemsku platit. Vztahy s Nizozemskem ale zhoršila i zpráva z minulého měsíce, kdy největší penzijní fond v Nizozemsku ABP oznámil, že ze svého portfolia vyřadí akcie všech firem z odvětví fosilních paliv, včetně akcií energetické skupiny Shell.

Akcie společnosti Shell na burze v Amsterodamu na zprávu o chystaných plánech zareagovaly růstem asi o dvě procenta a ještě krátce po poledni měly k dobru asi 1,6 procenta na 19,60 eura. Na burze v Londýně vykazovaly růst o 1,2 procenta na 16,77 libry.

Shell do roku 2005 používal oficiální název Royal Dutch/Shell. Obě součásti, tedy nizozemská Royal Dutch a britská Shell, do té doby působily jako relativně samostatné podniky. Téhož roku se ale sloučily a výsledná skupina upravila svůj název tak, že z něj odstranila lomítko. Od té doby je Shell registrován jako britský podnik s daňovým domicilem v Nizozemsku a s duální akciovou strukturou.

Návrh vyžaduje souhlas alespoň 75 procent hlasů akcionářů. Firma k tomu svolala valnou hromadu, která se bude konat 10. prosince v Rotterdamu. S návrhem změn ale není spokojena nizozemská vláda.

„S managementem společnosti Shell jednáme o dopadech tohoto plánu na pracovní místa, na rozhodování o klíčových investicích a na celkové fungování,“ uvedl ministr hospodářství Stef Blok, do jehož kompetence spadá také ochrana životního prostředí. Firma podle něj vládu ujistila, že do Británie se přesune jen několik nejvyšších manažerů a členů řídícího týmu.

Shell uvedl, že i když je hrdý na nizozemské kořeny a dědictví, navrhované změny mimo jiné znamenají, že skupina už nebude schopna splňovat podmínky k tomu, aby mohla v názvu ponechat slovo Royal, tedy „královský“. To bylo součástí názvu od roku 1907.

Takzvanou duální akciovou strukturu se už loni rozhodla ukončit i společnost Unilever, která se specializuje na spotřební zboží. I ta se rozhodla dát před Nizozemskem přednost Británii.