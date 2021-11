EU chystá další sankce proti Bělorusku. Migranti zatím u polských hranic bojují o život

Státy Evropské unie se dnes v reakci na napjatou migrační situaci u hranic s Běloruskem shodly na dalším rozšíření sankcí vůči běloruskému režimu.

Ministři zahraničí odsouhlasili v pořadí už pátý soubor postihů, který se mimo jiné dotkne letecké společnosti Belavia a dalších firem z oblasti cestovního ruchu. Novinářům to po jednání řekl český ministr Jakub Kulhánek.

Zástupci unijních vlád zároveň schválili rozšíření dosavadních sankčních pravidel, které jim umožní trestat i další aerolinky a veškeré firmy či jednotlivce za aktivity „usnadňující nelegální přechody hranic EU“. To by mělo unii pomoci při vyjednávání například s leteckými společnostmi z dalších zemí, které dosud běžence do Běloruska dopravovaly.

Sedmadvacítka nezvykle rychlou shodou na nových postizích reaguje na vyhrocení situace zvláště na hranicích Polska, kam Varšava minulý týden vyslala armádní posily kvůli snaze stovek lidí proniknout na polské území. Unie hovoří o hybridním útoku, k němuž režim Alexandra Lukašenka využívá pašování lidí s cílem destabilizovat sedmadvacítku v odvetě za předchozí protiběloruské sankce.

„Ty sankce se budou ještě rozpracovávat, ale podstatné je, že ministři zahraničí EU vyslali jasný signál Lukašekovu režimu, že zneužívání mezinárodní migrace jako nástroje nátlaku na Evropskou unii je naprosto nepřípustné,“ komentoval jednomyslnou shodu Kulhánek.

Nový seznam, jehož podrobnosti bude unie dolaďovat v nejbližších dnech, obsahuje jména tří desítek činitelů, firem a institucí. Figurují na něm i běloruské aerolinky, které mají již od léta zakázány cesty na unijní území a v rámci nových sankcí by měly přijít o možnost pronajímat si od firem z EU letadla. Na listině je i minský hotel či další společnosti spojené s přepravou a ubytováním lidí mířících k běloruským hranicím.

Až 4000 migrantů uvízlo v provizorních táborech v mrazivém počasí poté, co Polsko posílilo hranici s Běloruskem kromě pohraniční stráže a policie o 15 000 vojáků. Nejméně devět migrantů zemřelo.

Zdravotníci na hranici

Polská nevládní organizace Medycy na granicy (Zdravotníci na hranici), která se snažila u hranic s Běloruskem pomáhat zraněným, promrzlým a vyčerpaným utečencům, ukončila činnost. Stalo se tak dříve, než organizace plánovala, ale v neděli kdosi zdravotníkům poničil pět aut. Oznámila to polská média. Misi převezmou další humanitární organizace.

„Nejdůležitější zásadou při zdravotnickém záchranářství je bezpečnost lidí, kteří poskytují pomoc. Pro nás bylo vždy nejdůležitější, aby se všichni naši lidé bezpečně vrátili z hranice. Bohužel to, co se stalo, způsobilo, že nás expert na bezpečnost vyhodnotil situaci jako nebezpečnou a riziko jako nepřijatelné,“ vysvětlil na tiskové konferenci koordinátor Jakub Sieczko podle serveru gazeta.pl.

Dodal, že auta - z nichž čtyři byly soukromé vozy - byla poškozena za pomoci seker a nožů. „V této situaci máme plné právo očekávat, že příště budeme napadeni osobně, a tak jsme museli rozhodnout o přerušení mise,“ uvedl Sieczko. Případ vyšetřuje polská policie, podle které neznámý pachatel u aut poškodil karosérie, propíchal pneumatiky a také rozbil okna.

Zdravotníci na hranici působili od počátku října a připisují si záchranu několika lidských životů. „Na hranici se odehrává drama, které jsme roky nezažili. Scény, které jsme sledovali, nám připomínaly velmi temné doby z polských dějin. Vyzýváme k vyřešení humanitárního dramatu, který se týká mnoha lidí,“ uvedl koordinátor. „Krize sílí, situace se zhoršuje a náš tým musel čím dál častěji zasahovat,“ dodal Sieczko s tím, že za nadcházející zimy se v pohraničních lesích nedá delší dobu přežít.

Lékařka Paulina Bowniková, která u hranic působí spolu se skupinkou místních dobrovolníků a lékařů, si agentuře Reuters postěžovala na přístup polských úřadů. „Podle mne je legální pomáhat (uprchlíkům), ale pokoušejí se nás zastrašit,“ řekla lékařka. Policie ji podle jejích slov vyprovodila z nemocnice ve městě Bialystok ve chvíli, kdy se tam hospitalizovanému migrantovi snažila předat dokumenty, aby je podepsal a mohl tak žádat v Polsku o azyl. Slyšela již o případech, kdy policie vyhostí zpět do Běloruska běžence dříve, než si stačí o azyl požádat.

Mnoho lidí žijících u hranic s Běloruskem uvedlo, že jim úřady hrozily pokutami i obviněním z převaděčství kvůli tomu, že migrantům poskytli jídlo a přístřeší. Podle právníků taková pomoc není nezákonná. Jedné ženě policista vyhrožoval obviněním poté, co mu řekla, že odveze ve svém autě migranty k lékaři, pokud budou teploty dál klesat. „Řekla jsem mu, že jsem připravena jít k soudu, aby mohl dokázat, že pašuji lidi, místo abych pomáhala těm, jejichž zdraví a život jsou ohroženy,“ řekla Reuters dotyčná, která žádala o zachování anonymity.