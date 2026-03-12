Jakou zeleninu začít pěstovat v nádobách v březnu
12. 3. 2026 – 7:09 | Magazín | Žaneta Kaczko
Ne každá zelenina snese březnové rozmary, ale pro ty správné druhy je tento měsíc klíčový. Máme pro vás seznam favoritů, od teplomilných paprik a lilků až po mrazuvzdorné saláty a cibuli. Naučte se triky profesionálů- od zastřihování cibule až po správné načasování výsevu rajčat- a proměňte svůj parapet v produktivní zahradu.
Zatímco venku se jaro teprve nesměle hlásí o slovo, vy už můžete mít na okenním parapetu nebo v zimní zahradě malou džungli. Březen je v kalendáři pěstitele zlomový měsíc. Je to čas, kdy se rozhoduje o bohatosti sklizně. Pěstování v nádobách není jen nouzové řešení pro ty, co nemají zahradu, je to sofistikovaná metoda, jak oklamat počasí, zajistit rostlinám ideální start a vyhnout se jarnímu stresu z mrazíků.
Strategie úspěšného výsevu: Nádoba jako bezpečný přístav
Pěstování v květináčích v březnu funguje jako inkubátor. Rostliny mají v nádobách teplejší substrát než v promrzlé zemi a vy máte plnou kontrolu nad vlhkostí. Navíc, až v dubnu nebo květnu ostatní teprve potáhnou se semínky na záhon, vy už budete přesazovat silné sazenice s vyvinutým kořenovým systémem, které jen tak něco nerozhází.
1. Teplomilná elita: Papriky, rajčata a jejich příbuzní
Tato skupina rostlin pochází z mnohem teplejších krajů a březen je jejich absolutně poslední šance pro domácí výsev, pokud chcete v létě sklízet a ne jen smutně koukat na zelené plody.
- Papriky a pálivé chilli: Jsou to „pomalí běžci“. Klíčení jim trvá dlouho a milují teplo. Pokud je zasejete do nádob nyní, získáte cenné týdny růstu. Jakmile noční teploty venku neklesnou pod 10 °C, můžete je začít otužovat a přesouvat na balkon či zahradu.
- Rajčata: Klasika, která v nádobách prospívá nejlépe. Pro březnový výsev doporučujeme okenní parapet s jižní orientací. Pokud plánujete pěstovat rajčata v květináči i po zbytek sezóny, sáhněte po keříčkových cherry odrůdách, které se v omezeném prostoru cítí jako doma.
- Lilky a Tomatillo: Méně tradiční, ale o to zajímavější. Lilky jsou extrémně citlivé na mráz, proto jim březnový start v interiéru zachrání život. Tomatillo, nezbytné pro pravou salsu verde, potřebuje spodní teplo (třeba nad radiátorem), aby semena vyklíčila.
2. Listová zelenina: Saláty, které milují chlad
Na rozdíl od rajčat, saláty a šťovík březnový chlad přímo vyžadují. V přílišném horku by vám v bytě začaly „vybíhat“ do květu a ztratily by chuť.
- Hlávkový salát: Vysejte ho do široké, klidně mělčí nádoby. Můžete ho mít v pařeništi nebo na balkoně. Sklízet se dá už jako „baby leaf“- prostě jen ostříháte vnější listy a rostlina vám bude neustále dorůstat.
- Francouzský šťovík: Zapomeňte na ten obyčejný kyselý plevel z luk. Francouzský šťovík je jemná lahůdka. Protože je to trvalka, březnový výsev do květináče vám zajistí úrodu na mnoho let dopředu. Je vynikající do sendvičů nebo do polévek.
3. Kořenová a cibulová zelenina: Specifický přístup
Tady musíme být opatrní. Kořenová zelenina obecně nesnáší přesazování, protože se jí poškodí hlavní kořen a pak roste deformovaně. Ale i na to máme trik.
- Ředkvičky v hlubokých květináčích: Zasejte je do nádoby hluboké alespoň 30 cm a nechte je tam od začátku do konce. Mají rády chlad, takže pařeniště nebo nevyhřívaný balkon jsou pro ně ideální. Volte kulaté odrůdy jako Cherry Belle, které nepotřebují tolik místa v hloubce.
- Cibule ze semen: Pokud chcete cibuli pěstovat ze semen (a ne ze sazečky), musíte začít hned. Jakmile v květináči dorostou do výšky přes 20 cm, nebojte se je sterilními nůžkami zastřihnout. Tím podpoříte sílu krčku a budoucí cibule bude mohutnější.
4. Ochranné konstrukce: Jak rostlinám pomoci?
Ne každý má doma dostatek místa na parapetech. Pokud se rozhodnete pěstovat sazenice venku, v březnu se neobejdete bez pomocníků:
- Chladné rámy (pařeniště): Fungují jako malý skleník přímo na zemi. Izolují teplo a chrání před ledovým větrem.
- Vlhkostní kopule: Jednoduché kryty z plastu, které vytvoří mikroklima kolem každého květináče.
- Pěstební světla: V březnu jsou dny ještě krátké. Pokud jsou vaše sazenice vytáhlé, bledé a slabé, potřebují víc světla. LED pěstební žárovka dokáže zázraky.
Závěrečný tip: Nezapomeňte na bylinky
Březen je ideální i pro bazalku. Je to sice milovnice tepla, ale pokud ji zasejete do květináče teď, budete mít v květnu k prvním domácím rajčatům už pěkně vzrostlé a voňavé trsy. Pokud ji necháte v nádobě uvnitř, můžete ji sklízet po celý rok.