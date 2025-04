Experti: Riziko blackoutu je v Česku nízké, tuzemská síť je silná

29. 4. 2025 – 9:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Masivní výpadek proudu ve Španělsku a Portugalsku je podle expertů výjimečná událost v evropské energetice.

V Česku je riziko podobných problémů zatím nízké, tuzemská energetická síť totiž patří k nejsilnějším v Evropě. Vyplývá to z komentářů energetických odborníků a analytiků pro ČTK.

Celé pevninské Španělsko i Portugalsko dnes postihl výpadek proudu, který způsobil problémy zejména v dopravě.

Podobná havárie je podle ředitele strategie poradenské společnosti EGU Michala Macenauera výjimečná. Vzhledem ke stále ne úplně zřejmým důvodům přitom není podle něj možné hodnotit míru rizika podobného problému v Česku. "Faktem je, že ČR má nyní zatížení více pokrývané tradičními zdroji a že je soustava tradičně velmi dobře a bezpečně dimenzovaná," uvedl Macenauer.

Podle Jana Palaščáka, majitele energetické skupiny Amper, je poloostrovní přenosová síť obecně zranitelnější. Česko je podle něj energeticky velmi dobře zabezpečené a riziko rozsáhlého blackoutu je výrazně nižší. "Nebál bych se říct, že česká přenosová a distribuční síť patří k nejbezpečnějším na světě a patří mezi deset nejkvalitnějších," řekl Palaščák. Zmínil, že je to ve srovnání s některými i vyspělými státy viditelné na první pohled a plyne to i z dat. Podle něj se o tom, že v Česku nastane blackout, nebo že nebude dost elektřiny nejpozději do deseti let, mluví už 20 až 30 let a zatím se nic takového nestalo. "Je to spíš lobbistický tlak," míní Palaščák.

Podle analytika XTB Jiřího Tylečka byly v Česku zaznamenány určité změny frekvencí v síti. "Výhoda Česka je nyní v tom, že mezi námi a postiženou oblastí existuje pouze malé propojení. Pokud by centrum blackoutu bylo v Německu či na Slovensku, tak by problémy byly daleko horší," zmínil. Připomněl, že v otevřené evropské elektrické síti nelze řetězovou reakci blackoutu nikdy vyloučit. "Na druhou stranu považuji českou síť za stabilní a robustní," dodal.

Podobným problémům už Evropa v minulosti čelila, v lednu 2021 se centrem výpadků stalo Rumunsko. Dnešní problémy na jihu Evropy ovšem podle Tylečka už svým rozsahem tento případ zřejmě překonaly. "Pokud se situaci nepodaří rychle zvládnout, tak škody mohou stoupat do několika miliard eur. Bude hodně záviset na dalším vývoji, zda se výpadky podaří zastavit, nebo se budou dále šířit jako lavina," upozornil Tyleček.

Analytik Capitalinked.com Radim Dohnal podotkl, že podobným problémům lze předejít zejména větší decentralizací a investicemi do zabezpečení zdrojů i rozvoden a IT.