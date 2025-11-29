Šéf Správy železnic nastoupil na dovolenou, Kupka jedná o dalším postupu
29. 11. 2025 – 6:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda nastoupil na dovolenou, státní organizaci zatím řídí jeho statutární náměstek Mojmír Nejezchleb.
K tomuto kroku vyzval Svobodu ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) po zveřejnění informací, že kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v jeho domě nalezli hotovost přes 80 milionů korun, uvedl dnes večer server Zdopravy.cz. Kupka na dotaz ČTK řekl, že o dalším postupu jedná s předsedou správní rady Správy železnic, která jmenuje a odvolává generálního ředitele podniku. Svoboda tvrdí, že peníze pocházejí z celoživotních úspor jeho otce a dědečka.
Kupka podle svých slov Svobodu vyzval, aby se k věci jasně postavil. Za nezbytný krok označil jeho okamžitý nástup na dovolenou a předání řízení společnosti. Svoboda ho informoval, že dovolenou už nastoupil. "O dalším postupu jednám s předsedou správní rady Správy železnic," řekl dnes večer ČTK dosluhující ministr.
Hnutí Starostové a nezávislí (STAN), které je součástí končící vládní koalice, vyzvalo na síti X Svobodu k rezignaci. "Pokud tak neučiní, měl by ho ministr Kupka neprodleně odvolat," uvedlo STAN.
Kriminalisté z NCOZ zasahovali kvůli zakázkám Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a SŽ v úterý na několika místech. Nikoho nezadrželi ani zatím neobvinili. Podle informací webu Odkryto.cz se policie zabývá několika miliardovými tendry obou podniků, je mezi nimi například dostavba dálnice D3 nebo modernizace Masarykova nádraží v Praze.
Podle dnešních informací webu iROZHLAS.cz kriminalisté v domě generálního ředitele Správy železnic Svobody našli hotovost převyšující částku 80 milionů korun. "Prostředky pochází z celoživotních úspor mého otce a jeho otce, průmyslníka. Po historických a osobních zkušenostech nedávali prostředky do bank a chtěli je mít uložené pro případ dalších politických nezdarů, spravuji je s otcem posledních 30 let," sdělil ČTK Svoboda. Serveru Seznam Zprávy řekl, že si za dobu působení na Správě železnic vydělal 70 milionů korun. Generálním ředitelem je od března 2018, předtím byl mimo jiné v dalších vedoucích funkcích společnosti. Nejsem trestně stíhán, řekl serveru.
Ministerstvo dopravy na základě policejních zásahů rozhodlo o nezávislém auditu prověřovaných zakázek. Ve středu byl podle mluvčí SŽ Nely Eberl Friebové zahájen mimořádný interní audit, který se zaměřuje na zákonnost postupů a dodržení interních pravidel při zadávání a realizaci veřejných zakázek.
Správní rada SŽ na dnešním jednání vzala na vědomí informaci o nařízení interního auditu a po generálním řediteli požadovala, aby ji podle možností seznámil s poskytnutou součinností orgánům činným v trestním řízení, tedy policii, státním zástupcům a soudům. Bod týkající se případné Svobodovy rezignace na programu nebyl. "Jakékoliv opatření jsme připraveni přijímat v době, kdy budeme případně seznámeni se závěry týkajícími se prověřovaných akcí," sdělil ČTK předseda správní rady Martin Červíček (ODS).
Správa železnic je státní organizace, která se mimo jiné stará o koleje, nádražní budovy, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici. Působí také jako investor při výstavbě tratí.