Tarotový horoskop na prosinec: komu vesmír chystá zisky a koho čeká nabídka k sňatku
29. 11. 2025 – 8:00 | Magazín | Natálie Kozak
Prosinec přináší zvláštní, tichou intenzitu. Je to měsíc bilancování, uzavírání i nečekaných darů. Viditelných i těch, které se rodí uvnitř nás. Tarotové karty naznačují, kde se otevřou dveře, které jsme dlouho neviděli, a kde naopak bude potřeba odvaha zpomalit. Zjistěte, jaké energie vás povedou posledním měsícem roku.
Beran- Oběšenec
Prosinec vás pozve k zastavení. Jako byste stáli na rozcestí, ale nohy odmítaly vykročit. Karta Oběšeného muže nehlásí prohru, spíš jemnou výzvu přehodnotit postoje, které vás drží v nehybnosti. Místo rychlých řešení teď přichází období ztišení, sebereflexe a jemného obratu směrem k tomu, co je skutečně vaše. Kreativita a hlubší vhled mohou být tím klíčem, který uvolní uzel a umožní vám pohnout se dál.
Býk- Rytíř holí
Začali jste se hýbat – a vesmír vám to jen potvrzuje. Prosinec je pro Býky plný energie, cestování, nových nabídek a projektů, které dokážou rozhýbat stojaté vody. Je vhodné jít kupředu bez přehnaného váhání, ale s rozmyslem a prioritami, které neztratíte z očí. V lásce může kolem vás proběhnout impulzivní, vášnivý obdivovatel, a pokud jste ve vztahu, může prosinec probudit jiskru, která čekala na správný okamžik.
Blíženci- Král mečů
Blíženci budou potřebovat chladnou hlavu. Prosinec vás postaví do situací, které vyžadují jasné myšlení, rozhodnost a schopnost oddělit podstatné od šumu. Emocím dopřejte prostor jindy – nyní je třeba analyzovat, plánovat a zůstat ve své vnitřní ose. Pokud se do věcí nepustíte sami, okolnosti vás k tomu stejně dovedou. Je dobré mít své kroky promyšlené.
Rak- Páže pohárů
Začátek zimy vám může přinést něco, co jste dlouho potřebovali- laskavý dotek osudu, dobré zprávy, dar, který zahřeje, nebo novou lásku, pokud jste sami. Raci v partnerství ucítí návrat emocí a něhy. Jen pozor na idealizace: zamilovanost je krásná, ale otevřená srdce nejsou imunní vůči manipulaci. Dávejte šance, ale stůjte pevně na zemi.
Lev- Síla
Prosinec pro Lvy představuje vzestup. Síla je kartou sebevědomého kroku, odhodlání i měkké diplomacie. Dokážete víc, než si myslíte, ale vesmír vám připomíná, že skutečná síla není v přetlačování druhých, ale v porozumění. V lásce přichází harmonie, teplo a větší blízkost. Pečujte o své tělo, bude vaším spojencem i zdrojem energie, o kterou se můžete opřít.
Panna- Eso pentaklů
Panny čeká měsíc nových začátků a hmatatelných darů. Eso pentaklů slibuje příležitosti, které mohou přinést zisk, nový projekt, koupi důležité věci nebo úspěšné investice. Vesmír vám otevírá cestu k něčemu dlouhodobějšímu, je však třeba udělat první krok. Neodolávejte šancím, které vypadají příliš dobře. Tento měsíc mohou být skutečné.
Váhy- Devítka mečů
Váhy mohou v prosinci bojovat s vlastní myslí víc než s realitou. Úzkosti, obavy, přemítání o budoucnosti- většina z toho se odehrává jen ve vaší hlavě. Devítka mečů připomíná, že strach má velkou sílu tvořit iluze. Pokud se cítíte zahlcení, zaměřte se na to, co skutečně potřebuje vaši pozornost. A pokud je toho moc, dovolte si vyhledat podporu. Tělo může reagovat migrénou či nespavostí, proto mu dopřejte odpočinek.
Štír- Spravedlnost
Prosinec vám nastaví zrcadlo. Karta Spravedlnosti přináší rovnováhu a ukazuje, kde byly hranice překročeny, i kde je naopak čas uznat vlastní zásluhy. Můžete řešit úřady, dokumenty, certifikace či situace, které vyžadují formálnost. Pokud jste ve vztahu, perspektiva oficiálního svazku je rozhodně ve hře. Čistota jednání teď hraje prim.
Střelec- Velekněz
Střelci se ocitají na prahu osobního růstu. Prosinec vám dává chuť učit se, předávat své zkušenosti a posouvat se kupředu v profesi nebo duchovním životě. Velekněz naznačuje také kontakt s autoritami- povýšení, uznání, ale i nabídku k sňatku. Pokud si nejste jistí směrem, nebojte se požádat o radu někoho zkušenějšího. Moudrost bude vaším průvodcem.
Kozoroh- Císař
Kozorohům přichází měsíc pevného ukotvení. Císař je kartou struktury, disciplíny a kontroly nad děním. To, co jste budovali celý rok, se může stabilizovat. Ocenění, vyšší odpovědnost nebo povýšení jsou ve hvězdách. Respektujte hierarchii a pracujte s rozvahou, tahle energie vám hraje do karet.
Vodnář- Páže pentaklů
Prosinec pro vás představuje období učení, příprav a budování pevných základů. Může přijít nový projekt, nový směr nebo něco, co vás profesně posune. Vyžaduje to trpělivost a soustředění, ale vy to zvládnete. Investujte do sebe, vrátí se vám to víc, než čekáte.
Ryby- Čtyřka mečů
Ryby mohou pociťovat tichou únavu, která se táhne už delší dobu. Čtyřka mečů vybízí ke zpomalení, regeneraci a tlumení myšlenek, které vás vyčerpávají víc než samotné dění. Pokud si nedáte pauzu dobrovolně, tělo si ji může vynutit. Je čas dovolit si ticho, odpočinek a laskavost k sobě.