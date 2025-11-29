Zase nic! Pár z nahé seznamky nevydržel: Slečna skrývala tajemství, které zabilo vztah
29. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Podobné informace je přeci jen vhodnější zmiňovat hned.
Chemie, která zajiskřila mezi párem, co odcházel na rande na konci epizody nahé seznamky Naked Attraction, byla naprosto očividná.
Kdybychom si měli vsadit, komu to alespoň chvíli vydrží, byla by to právě Valerie a Šimon. Někdejší satanistka, která z podobných nápadů už ale dávno vyrostla, vnímá nahotu jako osvobození od předstírání a masek.
Na mladém Šimonovi mohla oči nechat. A on na ní jakbysmet.
„Líbíš se mi, neskutečně moc. A ráda bych tě ještě viděla a pokračovala dál,“ rozplývala se Valerie po rande, které se neobešlo bez překvapivých odhalení.
Šimon se trochu lekl, když se dozvěděl, že má Valerie dítě. Ona zas nebyla nadšením bez sebe, když na sebe potenciální partner prozradil, že mu je 21 a bydlí u rodičů.
Nakonec ale přitažlivost zvítězila, nad vším mávli rukou a plánovali další setkání. Po chvíli ale přišel rázný konec.
„Asi vás zajímá, jak to vypadá s Valerií. Dost bledě. Už se nevídáme, protože když jsme se poprvé poznali, neřekla mi o jedné věci, kterou dělá,“ uvedl Šimon po měsíci od natáčení.
Přesně neřekl, o co šlo, ale magazín Expres zjistil, že je Valerie aktivní na erotických webech a má například i placený profil na Onlyfans, kde se vystavuje za deset dolarů měsíčně. Něco podobného překousnout samozřejmě není úplná automatika.