Sedm dobrých důvodů, proč se líbat

Mohou nás snad infekční rizika přimět k tomu, abychom se vzdali líbání?

Koronavirus ustoupil a roušky s ním. Leccos je však povoleno, třeba líbat se na ulici. A leckdo toho využívá.

Líbání pod rozkvetlou jabloní jste kvůli koronaviru, nařízenému sociálnímu odstupu a rouškám mohli promeškat. Teď můžete přemýšlet o tom, zda tato zábavná činnost – nejen v květnu a nejen pod jabloní – stojí za rizika, se kterými ji epidemiologové spojují.

Je vskutku líbání spojené s kontaktem rtů tak nebezpečné?

Bullockovou výměna tekutin vyděsila

Odpověď na tuto otázku můžete nalézt ve studiích neuropsychologů, epidemiologů, a především expertů z oboru filematologie, který se zabývá líbáním.

Z nich mimo jiné vyplývá že během líbání si pár vymění v průměru 9,2 mililitrů vody, 0,7 miligramů bílkovin, 0,2 miligramu různých organických sloučenin, 0,7 miligramu tuků a 0,45 miligramu chloridu sodného.

Především si však při líbání předáváme kvanta virů, třeba i koronaviru SARS-CoV-2, a od 10 milionů do miliardy bakterií až 278 různých druhů. Můžeme se tak nakazit jak COVIDem, tak herpesem (oparem), syfilisem, mononukleózou či meningitidou (zánětem mozkových blan).

Z této stránky vychází líbání děsivě, vypadá jako mimořádně riskantní činnost.

Také proto bylo v dystopické vizi budoucí Kalifornie, kterou popisuje film Demolition Man, líbání (stejně jako pohlavní styk) zakázáno zákonem. O policistku Sandru Bullockovou se pokoušely mdloby, když ji chtěl po desítkách let z hibernace probuzený kolega let kolega Sylvester Stallone políbit. Slovo polibek ani neznala, říkala tomu "výměna tekutin" a byl to pro ni "primitivní zvyk". Nakonec uznala, že i primitivní zvyk může být příjemný.

Je ale zmíněná výměna tekutin tak hrozivá – a pouze hrozivá?

Ve vědeckých pracích na tohle téma se můžete také dočíst, že z předaných bakterií a virů je pouze několik procent, od tří do pěti, patogenních (schopných vyvolat onemocnění). A většina z nich by jednotlivcům, kteří mají v pořádku imunitní systém, neměla ublížit.

Proč se líbat - bod po bodu

1) Na věc se můžeme dívat také tak, že při líbání si viry a bakterie s partnerem vyměníme a tělo na ně zareaguje. Vytvoří si protilátky, které pak má v zásobě pro případnou infekci. Líbání tedy může posílit imunitu.

2) Ve chvíli, kdy se líbáme, nám stoupne tep, z klidových 70 až 80 tepů za minutu na 100 až 110, a výrazněji se zvýší objem vzduchu, který při nádechu dostaneme do plic. Při tom se rozšiřují cévy a rozproudí krev v celém těle. Věřte-nevěřte, někteří experti pokládají za prevenci vysokého tlaku a vysokého cholesterolu.

3) A protože se krev rozproudí také v mozku, líbání můžeme zařadit rovněž do kategorie preventivních opatření proti demenci.

4) Při jednodušších polibcích používáme jen dva obličejové svaly a spalujeme dvě až tři kalorie. Během vášnivého líbání, však zapojíme do hry 23 až 34 obličejových svalů a až 112 posturálních svalů, které naše tělo drží v určité poloze. Ve druhém případě přitom můžeme spotřebovat spotřebovávat 22 až 26 kalorií za minutu.

Líbání je tedy určitý druh fyzického cvičení, který prospívá naší tělesné kondici.

5) Znalci v oboru filematologie se však na ně dívají spíš jako na chemické reakce v mozku. Už před desítkami let zjistili, že se při něm do mozku vyplavují látky endorfin a serotonin, které jsou označovány za hormony štěstí. Vyvolávají pocit uvolnění, dobrou náladu a potlačují stresový hormon kortizon.

6) Líbání by také mělo doporučovat přinejmenším devět z deseti dentistů, protože zvyšuje tvorbu slin. A sliny, jak si pamatujeme z hodin biologie, jsou aseptické – zbavují ústa choroboplodných zárodků. To znamená, že omezují zubní kaz.

7) No a kromě těchto zdravotních benefitů se dá připomenout i benefit partnerský - při polibku se do mozku dostává hormon lásky oxytocin, který posiluje náš vztah k člověku, se kterým spojujeme naše rty.

Shrnuto:

Líbání není bez rizik. Avšak neměli bychom se ho bát. Jeho benefity za běžné situace převažují nad riziky.

------------

Ti, kteří mají zájem o bádání z oboru philematologie, mohou čerpat cenné informace třeba z medicínského webu PubMed – tady. Téma líbání zevrubně rozebírají lékaři také v magazínu Scientific Research Publishing (SCIRP) – zde.

Základní data si můžete zopakovat v tomto videu: