Schillerová: V rozpočtu chybí miliardy na výdaje MPSV a financování zemědělství
8. 11. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V návrhu státního rozpočtu na příští rok chybí podle místopředsedkyně ANO a bývalé ministryně financí Aleny Schillerové vedle 38 miliard korun na dopravní infrastrukturu také asi 32 miliard na mandatorní výdaje ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a sedm miliard korun na spolufinancování zemědělství.
Novinářům to řekla po sérii dnešních jednání šéfa ANO pověřeného skládáním nového kabinetu Andreje Babiše se stranickými kolegy o rozpočtech kapitol, které by po ustavení nové vlády měli vést. Podle ministra financí v demisi Zbyňka Stanjury (ODS) vyjádření Schillerové dokazuje, že hnutí ANO nebude ochotné dodržovat zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Schillerová zopakovala výzvu končící vládě Petra Fialy (ODS), aby rozpočet poslala Sněmovně. Soudí, že téměř 80 miliard korun, které jejímu uskupení v návrhu chybí, nebude posledních - potom, co bude mít ANO možnost dokument prostudovat.
Vedle už medializovaných peněz na dopravní infrastrukturu se podle Schillerové ukázalo, že rozpočet nepočítá s výdaji na některé sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti či osob se zdravotním postižením a kofinancování projektů spolufinancovaných Evropskou unií v zemědělství. "To je ten pravý důvod, proč na rozpočtu (ministr financí Zbyněk) Stanjura (ODS) sedí," uvedla s tím, že rozpočet obsahuje podseknuté výdaje a jiné věci naopak nadhodnocuje.
"Hnutí ANO opět vytáhlo nové číslo z klobouku," reagoval na Schillerovou na dotaz ČTK Stanjura. Podle něj není náhoda, že se tak děje v době, kdy má jít Babiš na Hrad prezidentovi vysvětlovat, jak se hodlá vypořádat se svým střetem zájmů. "Každé nové vyjádření Aleny Schillerové a hnutí ANO ke státnímu rozpočtu na příští rok ukazuje, že nebudou ochotni dodržovat zákon o rozpočtové odpovědnosti a chystají návrat obřích deficitů dle hesla "Po nás potopa"," dodal.
Stanjura ve čtvrtek oznámil, že chce, aby nová vládní koalice ANO, SPD a Motoristů garantovala, že v návrhu rozpočtu zachová naplánované výdaje na obranu a půjčku na stavbu nových jaderných bloků elektrárny Dukovany. Vnímá to jako podmínku pro opětovné poslání návrhu rozpočtu do Sněmovny, bude o tom jednat s kolegy z končící vlády.
Končící vláda by se měla k rozhodnutí, zda rozpočet do nově ustavené Sněmovny poslat, vrátit na jednání příští středu. Státní rozpočet navrhla se schodkem 286 miliard korun. Stanjura ale ve čtvrtek upozornil, že podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený schodek 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu a půjčka na Dukovany, na které se rozpočtová pravidla nevztahují.
Nová koalice tlačí na končící vládu, aby rozpočet opakovaně předložila. Kabinet návrh poslal Sněmovně na konci září, vzhledem k volbám se jím ale noví poslanci bez opětovného předložení zabývat nemohou. Představitelé ANO uvedli, že chtějí schválit připravené základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje a schodek. Následně by upravili jeho vnitřní strukturu.