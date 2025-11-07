Rusko má kvůli sankcím problém s odbytem ropy, naložené tankery kotví v Suezu
7. 11. 2025 – 18:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rusko má po zpřísnění západních sankcí problém s odbytem ropy, píše agentura Reuters.
Dva naložené tankery s přibližně 1,5 milionem barelů ruské ropy Ural zůstávají kotvit na obou koncích Suezského průplavu již déle než týden. Reuters o tom informuje s odkazem na údaje od společností LSEG a OilX.
Lodě Sikar a Monte 1 byly na začátku října naloženy ropou z ruského baltského přístavu Primorsk. Oba tankery plují pod gambijskou vlajkou.
Podle OilX a LSEG se loď Sikar, která byla naložena 6. října, zastavila 24. října ve Středozemním moři poblíž vstupu do Suezského průplavu a od té doby zůstává zakotvena. Jako svůj cíl deklarovala egyptský přístav Port Saíd na severním konci průplavu. Loď Monte 1, která byla podle LSEG naložena 7. října, proplula průplavem 30. října a kotví v Rudém moři.
Spojené státy a Evropská unie minulý měsíc zpřísnily sankce proti ruskému ropnému sektoru. Cílem je přimět Moskvu k mírovým jednáním o Ukrajině. Kotvení obou plavidel podle Reuters dokládá rostoucí logistické a obchodní problémy v souvislosti s ruským vývozem ropy, protože sankce stále více odrazují kupce a komplikují dodací trasy.