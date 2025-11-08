Dnes je sobota 8. listopadu 2025., Svátek má Bohumír
8. 11. 2025 – 6:03 | Magazín | Jiří Rilke

Strach o slavného moderátora: Patrik Hezucký skončil na vozíku!
zdroj: Profimedia.cz
Fanoušci se strachují, moderátor se je snaží uklidnit.

Oblíbený moderátor Patrik Hezucký zneklidnil své věrné fanoušky už před časem: Nešlo si nevšimnout, že viditelně zhubl a změnil se mu hlas.

Když ale na podcast Lepší už to nebude přijel na invalidním vozíku, už opravdu nešlo předstírat, že je všechno v pořádku.

Sám moderátor nicméně tvrdí, že se nekoná žádná tagédie: „Ztráta svalové hmoty a velký úbytek váhy – vše je pod kontrolou lékařů, ovšem zapříčiňuje to problémy s chůzí, takže potřebuji vozík,“ uvedl pro Blesk.

I změněný hlas se prý posluchačům nezdál, sám Patrik o změně ví: „Ta je zapříčiněna změnou svalového břišního tonusu,“ vysvětlil.

Za padající kila s největší pravděpodobností nemůže ani žádný zdravotní problém. Hezucký se totiž vsadil s Leošem Marešem, že zhubne. A ne zrovna o málo, takže se nelze divit, že opravdu shazuje váhu, co to jenom jde.

„Máme takovou dohodu, že když zhubnu určitý počet kil a budu zase docent, dostanu zajímavou částku peněz. Jedná se o jeden milion korun českých,“ prozradil v podcastu Lepší už to nebude.

Pod docentem si nicméně nepředstavujte akademický titul, jedná se v tomto kontextu o slang znamenající "do sto kilo".

Uvidíme, kdo na téhle sázce nakonec vydělá.

