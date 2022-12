Santa by neměl být tlusťoch, radí expert na výživu

Santa Clause si asi většina lidí představí jako postaršího chlapíka s bílým plnovousem oblečeného do červeného kožichu, v němž se schová i o něco větší bříško. Podle australského specialisty na výživu Vincenta Candrawinaty je to ale chyba. Santa by neměl být tlustý, protože to vysílá špatný signál. Stejně jako to, když ho dětí krmí sladkostmi.

„Chci bojovat proti představě, že je třeba hodně jíst a přejídat se, abychom mohli slavit svátky a radovat se. Nadváha by neměla být spojována se štěstím,“ vyjádřil své přesvědčení Candrawinata v rozhovoru pro australský list Herald Sun. Nutriční specialista z Nového Jižního Walesu má za to, že právě obtloustlý Santa podporuje přejídání a nezdravý životní styl. Proto by podle něj obchody, kde se před Vánoci řada Santů vyskytuje, měly přestat vycpávat jim břicha polštáři nebo čímkoliv jiným, a dosáhnout tak toho, že „zhubnou“. Za dobré Candrawinata nepovažuje ani to, aby děti Santovi, který je navštěvuje v noci, když sešplhá komínem, nechávaly za odměnu sušenky s mlékem. „Možná by rodiče mohli s dětmi začít mluvit o tom, že nechat Santovi zelená a červená jablka, což jsou vánoční barvy, může být zdravější alternativa,“ míní. Ne všichni jsou ale z dietologových návrhů nadšeni. „Vyzáblý Santa ubírá na tajemnosti a záhadnosti Santa Clause,“ je přesvědčen Peter Hogg, který jako vánoční postava vystupuje už 12 let. Santové podle něj potřebují sílu, aby mohli celý den držet děti, které jim šeptají svá přání. „Je to naprosto směšné,“ myslí si o návrhu zase psycholožka Marny Lishmannová. Listu The West Australian řekla, že přehnané zaměření na tělo a jeho vzhled může vést k tomu, že se pak lidé za to vlastní budou stydět, což není dobré. Candrawinata to tak ale vůbec nevnímá. Říká, že bohužel přišel o svého dědu kvůli infarktu, a proto mu jde jen o to, aby lidé žili zdravě. Mohlo by vás zajímat Herečka žaluje britský týdeník: Nestarejte se o arabské tlusťošky, máte dost těch svých

