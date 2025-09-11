S rozvodem přišla nejen o manžela! Hanka Mašlíková ztratila i druhou velkou lásku
11. 9. 2025 – 8:20 | Magazín | BS
Slavná modelka neměla po rozvodu sílu ani peníze.
Roztahaný rozvod s teď už bývalým manželem Andrém Reindersem zanechal půvabnou modelku Hanku Mašlíkovou nejen svobodnou, ale také v nezáviděníhodné časové i finanční situaci.
Se synem se totiž potřebovala postavit kompletně na vlastní nohy a musela kvůli tomu zásadně přehodnotit výdajové priority. Tak moc, že už nezbylo na druhou velkou vášeň: Koně.
Hanka dlouhé roky vlastnila milovaného hřebce jménem Dante. Během rozvodových patálií ale zkrátka nebylo v jejích silách se o něj dál starat a, byť se slzami v očích, koník musel pryč.
„Je to přesně rok, co jsem se s Dantíkem musela rozloučit. Běhá si po krásných dánských loukách na ranči a má se výborně. Neměla jsem na něj vůbec čas a hlavně jsem během rozvodu musela hodně utáhnout náklady, aby jsme s Andreáskem byli totálně samostatný, tak jsem musela Dantíka prodat,“ řekla plavovlasá modelka Blesku.
„Chtěla jsem mu zajistit krásný život, když už jsem na to sama nestačila, tak jsem z několika zájemců vybrala právě toho z Dánska. Přijela si pro něj slečna okolo 30 let, která už několik koní vlastní a nemá ambice s nimi závodit, takže ideální místo pro Dantíka,“ dodala.
Ale kdo ví, není všem dnům konec! Třeba někdy v budoucnu bude mít dost času i vůle poskytnout domov nějakému dalšímu koníkovi.