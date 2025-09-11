Dnes je čtvrtek 11. září 2025., Svátek má Denisa
Tělo jak z Olympu! Ester Ledecká se předvedla v plavkách. Postava vyráží dech

11. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Slavná česká sportovkyně má postavu, že by bohyně mohly závidět.

Že slavná sportovkyně a zlatá olympionička Ester Ledecká nevypadá úplně špatně, je na první pohled zřejmý a takřka empirický fakt.

Když ale čas od času připomene svým fanouškům na Instagramu jak MOC dobře, výrazná část publika se pak musí těžce zvedat z podlahy po pádu ze židle.

Ester nedávno způsobila plošnou poruchu soustředění svým sledujícím, když vystřihla žhavou pózu u starého Golfa. A nyní přitlačila ještě o trochu víc, když přidala hned tři fotky od moře.

A jak bývají oblečení lidé u moře? Ano. V plavkách. Velmi, velmi malých plavkách. 

Inu, definici perfektního těla už není potřeba nijak lapat do slov a da Vinci si mohl ušetřit práci s kreslením. Protože se místo toho stačí podívat na Ester. Tady už totiž prostě není co vylepšovat. Dokonalost dosažena.

Také máte najednou chuť si zacvičit?

Tagy:
plavky sexy postava svaly sexy fotky sexy
Zdroje:
Instagram, Expres.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

