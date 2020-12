S Huawei o žádné aplikace nepřijdete. Díky AppGallery a Petal Search budete mít všechny služby na dosah

Chatování s přáteli, domácí cvičení, objednávání jídla nebo bankovní služby online – velkou část našich každodenních činností již běžně vyřizujeme pomocí mobilních aplikací. Všechny nejoblíbenější služby jsou na zařízeních Huawei k dostání přes virtuální obchod AppGallery. Společně s vyhledávačem Petal Search je jejich používání otázkou několika jednoduchých kroků.

Oblíbené aplikace stále po ruce

Jste sociální typ, který potřebuje neustálý kontakt se svými přáteli? Zabere váš videochat s rodiči dlouhé hodiny? Nebo rádi sledujete seriály, čtete elektronické knihy nebo jste vášnivým hráčem online her? Bez ohledu na to, co vás baví nejvíce, v Huawei AppGallery najdete aplikaci ideální pro vás.

Telegram pro ty, kteří potřebují být neustále v kontaktu s ostatními, Viber pro páteční video večírky s přáteli ze zahraničí nebo World of Tanks pro hodiny napínavého hraní. To jsou jen příklady aplikací dostupných na AppGallery. A pokud byste tam náhodou nenašli právě tu, kterou hledáte, stačí sáhnout po vyhledávači Huawei Petal Search.

Jak to funguje? Petal Search umožňuje vyhledávat, aktualizovat a stahovat aplikace snadno a rychle. Stačí zadat název do vyhledávacího pole a máte vyhráno. Pak už jen postupujte podle jednoduchých pokynů, které se objeví na obrazovce, stáhněte aplikaci a užívejte si ji naplno.

Huawei Petal Search umožňuje prozkoumávat tisíce aplikací a webových odkazů, které vám mohou přijít vhod. Používání vyhledávače je nejen intuitivní, ale také efektivní. Při doporučování aplikací detekuje aplikace Petal Search polohu uživatele, aby přinesl nejrelevantnější výsledky.

zdroj: tisková zpráva

Z každodenních povinností se stane zábava

Široká škála aplikací zpříjemní i jindy neoblíbené denní činnosti. Hledání nejkratší cesty, nakupování, finanční služby nebo vyzvedávání balíčků, to vše jsou věci, které mnoha uživatelům přidělávají starosti. Naštěstí si je lze jednoduše zpříjemnit. Použijte ty správné aplikace, abyste si ušetřili spoustu času a vytvořili z vašeho mobilního zařízení Huawei malé centrum správy vašeho života.

Mějte své finance pod kontrolou a okamžitě provádějte všechny platby pomocí aplikací jako George od České spořitelny, KB Klíč nebo SmartBanking od ČSOB. Pokud nemáte čas na přípravu večeře a hosté jsou už na cestě, stačí sáhnout po oblíbených aplikacích jako DámeJídlo nebo Wolt.

S podporou svých oblíbených aplikací na vašem zařízení Huawei můžete dělat zkrátka vše, co vás baví.