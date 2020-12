Česko přejde v neděli do nejvyššího stupně PES

Opatření proti epidemii covidu-19 v Česku se zpřísní od neděle 27. prosince tak, aby odpovídala nejvyššímu pátému stupni protiepidemického systému PES. Schválila to vláda na návrh ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR ale vláda novými nařízeními vytvořila systém, ve kterém se nikdo nevyzná.

Po mimořádném zasedání kabinetu Blatný novinářům řekl, že do 27. prosince budou platit aktuální pravidla pro čtvrtý (červený) stupeň. Platnost přísnějších opatření je zatím nastavena do 10. ledna, kabinet se předtím sejde a vyhodnotí, zda budou dál potřeba. Vláda také prodloužila nouzový stav o 30 dnů do 22. ledna.

Posun ze čtvrtého do pátého (fialového) stupně navrhl Blatný kvůli vývoji epidemie covidu-19 v posledních dnech. Podle modelů by bez nových opatření přibývalo na přelomu roku asi 15 000 potvrzených případů nákazy koronavirem denně a v nemocnicích by bylo 7000 lidí, vysvětlil.

Celostátní bodové skóre indexu PES odpovídá pátému stupni pohotovosti od pátku 18. prosince. Ke dnešku stoupl index ze 76 na 81 bodů. V úterý se ve srovnání s pondělím zhoršila epidemická situace u všech čtyř ukazatelů ovlivňujících hodnotu indexu. Důvodem nárůstu je především zvýšený podíl pozitivních testů na nový typ koronaviru za poslední týden.

Testy v úterý odhalily 10 821 nových případů nákazy. Z přibližně 31 900 úterních testů byl covid prokázaný u 34 procent z nich. Od začátku epidemie se novým typem koronaviru v Česku prokazatelně nakazilo přes 646 000 lidí, aktuálně nemocných je 88 722. Od začátku března zemřelo 10 664 lidí s prokázanou infekcí novým typem koronaviru. V nemocnicích bylo v úterý 4782 pacientů s nemocí covid-19, stav 618 z nich lékaři hodnotí jako těžký.

Supermarkety budou moct nabízet jen sortiment z výjimek pro zákaz

Kabinet umožnil prodej na Štědrý den dopoledne. Obchody, které mohou být v provozu, mohou fungovat i v neděli. Vláda chce ale jinak počet výjimek minimalizovat. Blatný lidi mimo jiné vybídl, aby oslavili Silvestr v rodinném kruhu.

Pátý stupeň PES znamená oproti čtvrté úrovni omezení shromažďování ze šesti osob na dvě a prodloužení zákazu nočního vycházení o dvě hodiny na dobu od 21:00 do 04:59. Ve stejnou dobu musí být také zavřená výdejní okénka restaurací. Úředníci by měli v pátém stupni pracovat hlavně z domova a vyřizovat jen nezbytnou agendu. Osobně docházet budou po vánočních prázdninách do škol jen žáci prvních a druhých tříd základních škol, otevřené mají pak zůstat už pouze mateřské a speciální školy.

Ve čtvrtém i pátém stupni se počítá jen s nákupy základních potřeb a výdejem zboží objednaného přes internet. Provozovny služeb mají mít zavřeno kompletně. Nyní ve čtvrtém stupni platila předvánoční výjimka a otevřeny byly jak služby, tak obchody. Blatný řekl, že velké supermarkety budou smět nabízet jen zboží, které je dostupné v otevřených malých obchodech, další nikoliv. "Velký řetězec nebude moci prodávat to, co nepatří k artiklům, které jsou vyjmenované a nezbytně potřebné," uvedl.

V případě bohoslužeb je v pátém stupni možné využít desetinu míst k sezení, ve čtvrtém je to pětina. Svateb a pohřbů se smí účastnit nejvýše 15 místo 20 osob. Od neděle se zastaví také provoz lyžařských vleků. Režim návštěv v sociálních zařízeních zůstane stejný, budou možné s negativním testem.

Výjimky ze zákazu prodeje budou obdobné jako při jarní vlně epidemie koronaviru, uvedl na tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Vedle potravin tak budou supermarkety i malé obchody moci prodávat například drogerii, galanterii či potřeby pro chovatele. Výjimka ze zákazu bude platit také pro prodej benzinu, lékárny, výdejny zdravotnických prostředků, zverimexy, prodejny brýlí a čoček, novin a tabáku. V provozu budou moci být i prádelny a čistírny, servisy a myčky aut, železářství, odtahy, zásilkovny, květinářství, galanterie, zámečnictví. Fungovat budou moci i instalatérství a prodejny bílé elektroniky. Otevřeny budou i pohřební služby, kamenictví a prodejny pietního zboží. Platit má i výjimka pro prodej zbraní a střeliva.

Vláda vytvořila systém, ve kterém se nikdo nevyzná

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) vláda znovu vytvořila svými nařízeními obrovský zmatek. Místo aby nechala otevřené malé prodejny, vytvořila nový systém, ve kterém se nikdo nevyzná, řekl v reakci na nová vládní opatření prezident SOCR Tomáš Prouza.

Obchody budou moci prodávat jen základní potřeby, zjednodušeně řečeno si v hypermarketech a supermarketech nebudou moci lidé koupit to, co neseženou v malých obchodech potravin. Například elektroniku, hračky nebo oblečení. Ministři podle Prouzy přitom opakovaně potvrzovali, že malé obchody nikdy nebyly zdroji nákazy. Kvůli novým opatřením podle něj navíc vláda nažene přes vánoční svátky do práce desítky tisíc lidí, kteří budou přestavovat obchody. "A to vše úplně zbytečně. Nebo nám chce opravdu Andrej Babiš s vážnou tváří tvrdit, že lidé onemocní při nákupu nové zimní bundy nebo bot na běhání?" uvedl Prouza.

Zákaz maloobchodu kvůli druhé vlně pandemie platil od 22. října do 2. prosince. Výjimku měly už dříve potravinářské řetězce. Podnikatelé upozorňovali ale na nerovnost opatření, kdy mohou hypermarkety prodávat například boty, přičemž malé prodejny obuvi fungovat nemohou. Pro současný čtvrtý stupeň pohotovosti vláda udělila maloobchodu výjimku a mohou být v provozu všechny obchody bez omezení sortimentu. Platí v nich limit 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka.

MPO připravuje program kompenzací pro zasažené provozy, stát bude hradit za říjen, listopad a prosinec celé komerční nájmy

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje program pro všechny zasažené provozy, kdy budou kompenzace počítány za uzavřené dny. Měl by fungovat na principu nedávno schváleného dotačního titulu COVID gastro, řekl dále po mimořádném jednání vlády ministr Havlíček. Úřad bude na programu pracovat celý následující týden, Havlíček ho předloží na dalším jednání vlády.

Stravovací zařízení by měla mít podle projektu COVID gastro nárok na 400 korun na jednoho zaměstnance nebo spolupracujícího živnostníka za každý den uzavření. Obdobná metodika by měla být použita i pro další zasažené obory, které musely kvůli vládním opatřením v boji proti koronaviru uzavřít provoz.

Podnikatelé budou moci za říjen, listopad a prosinec získat od státu plnou náhradu komerčního nájmu. Nyní mohli podnikatelé zasažení v souvislosti s koronavirem a vládními opatřeními žádat o příspěvek 50 procent na nájem. Zároveň by měl být program upraven tak, aby z něho už nebyly vyloučeny spřízněné osoby, uvedl Havlíček. Podnikatelé mohou do 21. ledna podávat žádosti o dotaci na nájem za třetí čtvrtletí, kabinet minulé pondělí schválil tři miliardy korun na pokračování programu zahrnující poslední tři měsíce roku.

Od poledne bude možné se vrátit letecky z Británie, nutný je test

Od středečního poledne je možné se vrátit letecky z Británie do České republiky. Cestující musí před nástupem do letadla předložit negativní antigenní nebo PCR test na koronavirus provedený v Británii. Po příletu dál platí domácí karanténa, druhý test mohou lidé absolvovat nejdříve po pěti dnech, oznámil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

České aerolinie podle své mluvčí Vlaďky Dufkové ve středu v 19:00 místního času vypraví speciální let z Londýna do Prahy. Letadlo by mělo v Praze přistát po 22:00.

Česká republika zastavila lety z Británie od pondělního poledne. Lety rušily i další evropské státy kvůli nové mutaci koronaviru, která byla zjištěna na jihu Anglie a podle expertů se může šířit rychleji než ostatní kmeny.

Lidé, kteří strávili v Británii alespoň 24 hodin, po návratu povinně nastupují do karantény. Týká se všech cestujících, kteří přicestovali z Británie do ČR od nedělních 15:30. Pátý až sedmý den po příjezdu do Česka podstoupí PCR test na covid-19. Když bude test negativní, karanténa jim skončí. V opačném případě bude domácí izolace trvat deset dní.