Ruští diplomaté odjeli z KLDR na ručně tlačené drezíně

Kvůli koronavirové pandemii je v Severní Koreji omezená doprava, proto museli diplomaté cestovat domů netradičním způsobem.

Několik ruských diplomatů muselo k vycestování ze Severní Koreje využít netradiční způsob dopravy - kvůli dopravním omezením, způsobeným pandemií covidu-19, diplomati jeli se svými rodinami poslední kilometr přes ruské hranice na ručně tlačené drezíně. Napsal o tom web BBC s odkazem na vyjádření ruského ministra zahraničí.

Hlavním „pohonem“ byl Vladislav Sorokin, třetí tajemník ruské ambasády, který tlačil vozítko po kolejích přes řeku Tumen, která dělí Severní Koreu a Rusko. V osmičlenné skupině byla třeba i jeho tříletá dcera. Předtím ale jeli 32 hodin vlakem, dvě hodiny autobusem, aby se dostali z metropole Pchjongjangu k ruské hranici, kterou překročili pěšky.

„Vzhledem k tomu, že hranice už jsou zavřené více než rok a osobní doprava byla pozastavená, putování domů se táhlo dlouhou a obtížnou cestou,“ uvedlo ruské ministerstvo zahraničí v příspěvku na sociálních sítích.

Údajně země bez covidu

Ve snaze zamezit šíření viru severokorejská vláda pozastavila skoro všechnu osobní dopravu v zemi. Vláda stále tvrdí, že v KLDR se dosud neobjevil žádný pozitivní nález na SARS-CoV-2. Mezinárodní pozorovatelé o tom ale dlouhodobě pochybují. Navíc země údajně umístila do karantény desítky tisíc lidí.

Už déle než rok platí v Severní Koreji zákaz cestovat vlakem přes hranice. Zrušená byla i většina mezinárodních letů, proto ruští diplomaté, kteří chtěli vycestovat, neměli moc možností, jak se přepravit do své země.

Během posledního roku odjela z KLDR celá řada zahraničních diplomatů, mnoho zemí navíc své tamní zastupitelské úřady dočasně uzavřelo. Většina z nich využila pozemní dopravu a překročila hranice do Číny. Loni v březnu úřady vypravily jeden let do Vladivostoku, na jehož palubě byli diplomaté z Německa, Ruska, Francie, Švýcarska, Polska, Rumunska, Mongolska a Egypta.