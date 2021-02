Šéf diplomacie EU napsal, že Rusko nechce dialog. Moskva reaguje údivem

Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell po návratu z Ruska ve svém blogu napsal, že Moskva nestojí o „konstruktivnější dialog s EU“ a evropská sedmadvacítka z toho bude muset vyvodit důsledky. Nevyloučil ani sankce.

Josep Borrell připomněl také vyhoštění tří diplomatů Švédska, Polska a Německa, které Rusko oznámilo právě během jeho návštěvy. Moskva na příspěvek reagovala údivem. Podle ruského ministerstva zahraničí je „v silném kontrastu s tím, co Borrell prohlásil na společné tiskové konferenci“ se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem po jejich jednání.

„Právě jsem se vrátil z velmi komplikované návštěvy Moskvy, na kterou jsem se vypravil prodiskutovat zneklidňující stav vztahů mezi EU a Ruskem,“ napsal Borrell v neděli na svém blogu, kde zmínil, že už tak nedobré vztahy zhoršil vývoj událostí po otravě opozičního předáka Alexeje Navalného látkou ze skupiny novičok, jeho nedávné zatčení, změna jeho dříve uloženého podmíněného trestu na nepodmíněný a zatčení tisíců Rusů, kteří protestovali proti uvěznění tohoto kritika Kremlu.

Borrell se podle svých slov vydal do Moskvy, aby za Evropskou unii „přímo“ odsoudil události kolem Navalného, ale také otestoval, jestli má Kreml zájem řešit „rozdíly a zvrátit negativní trend“ ve vztazích mezi Bruselem a Moskvou. „Agresivně uspořádaná tisková konference a vyhoštění tří diplomatů EU během mé návštěvy ukazují na to, že ruští činitelé se nechtěli chopit příležitosti ke konstruktivnějšímu dialogu s EU,“ napsal vrcholný unijní diplomat a dodal: „Jako EU budeme muset vyvodit důsledky.“

Rusko v pátek oznámilo vyhoštění trojice diplomatů kvůli údajné účasti na protestech proti uvěznění Navalného. Švédsko, Polsko i Německo krok Moskvy důrazně odmítly. O vyhoštění diplomatů ze zemí EU informoval nejdříve server EUObserver, podle nějž se tak stalo právě v době tiskové konference Borrella a Lavrova. Šéf unijní diplomacie v blogu upřesnil, že o vyhoštění diplomatů „jsme se dozvěděli na konec našeho setkání“, a to skrze sociální sítě. Lavrova poté požádal, aby změnil toto rozhodnutí, ale bez výsledku.

Evropa a Rusko se od sebe oddalují

„Mé setkání s ministrem Lavrovem a vzkazy vyslané ruskými činiteli během této návštěvy potvrdily, že Evropa a Rusko se od sebe oddalují. Vypadá to, že Rusko se postupně odpojuje od Evropy a vidí demokratické hodnoty jako existenciální hrozbu,“ napsal Borrell. Na závěr podotkl, že vztahy mezi EU a Ruskem se budou zabývat unijní ministři zahraničí a členské země poté budou muset rozhodnout o následujících krocích. „A ano, ty by mohly zahrnovat sankce,“ podotkl.

Moskva v neděli večer reagovala na blog údivem. „S překvapením jsme se obeznámili s Borrellovým vyhodnocením výsledků jeho návštěvy, jelikož silně kontrastuje s prohlášeními, která pronesl na tiskové konferenci v Moskvě,“ sdělilo ruské ministerstvo zahraničí agentuře TASS. Ruská diplomacie podotkla, že Borrell podle ní měl „veškeré příležitosti okamžitě poskytnout osobní vyhodnocení“ své cesty na tiskové konferenci s Lavrovem. „Nikdo ho neomezoval časově ani formátem. Možná, že šéfovi diplomacie EU po jeho příletu do Bruselu vysvětlili, na co bylo třeba klást důraz, ale to jen potvrzuje, jak a kdo ve skutečnosti formuluje politiku EU,“ dodala uvedla ruská diplomacie.

Unijní ministři zahraničí budou poprvé debatovat o výsledcích Borrellovy mise 22. února. Své návrhy předloží evropským vůdcům, kteří se sejdou na konci února, před summitem věnovaným vztahům s Ruskem na konci března. Agentura AFP ještě před Borrellovou cestou napsala, že jeho mise ukončuje období zmrazených diplomatických kontaktů na unijní úrovni, které trvalo od roku 2017.