Přehled možných opatření proti covidu: Omezený pohyb mezi okresy a zavřené školy

Sílící epidemie koronaviru přiměla vládu k plánu na tři týdny ještě víc omezit volný pohyb a vzájemné kontakty. Pravděpodobně od pondělí 1. března chce zakázat pohyb mezi okresy, zavřít se mají školky i školy a další část obchodů.

Premiér Andrej Babiš dnes opatření projedná s opozicí. Bude žádat prodloužení nouzového stavu, který je podle něj k zavedení restrikcí potřeba. Ministr zdravotnictví Jan Blatný očekává denní přírůstky až 20 000 nakažených. Vláda o pomoc s pacienty s nemocí covid-19 požádá Německo a Polsko. Stát plánuje přispívat na plošné testování ve firmách.

Česko podle Babiše pro zvládnutí epidemie nyní potřebuje, aby lidé chodili jen do práce a jinak byli doma a absolutně omezili vzájemné kontakty. „Nové mutace koronaviru se chovají jinak a agresivně, situace není dobrá,“ uvedl. V Česku se v poslední době rozšířila agresivnější britská mutace, zatím v jednom případě se potvrdila také jihoafrická mutace, která je výrazně nakažlivější než základní varianta koronaviru a podle odborníků navíc snižuje účinnost vakcín a léků na covid-19.

Nejpodstatnějším opatřením by měl být podle premiéra zákaz pohybu mezi okresy. „Výjimkami by byly cesta za prací či péče o osobu blízkou,“ uvedl. Dodržování zákazu bude policie kontrolovat namátkově, tresty by ale měly být přísné, uvedl v České televizi vicepremiér Karel Havlíček. Děti by měly podle Babiše přestat chodit i do školek, dětských skupin a první a druhé třídy základních škol. Otevřené by měly být jen pro děti pracovníků záchranných složek.

Podle ministra Blatného kabinet plánuje také uzavřít významnou část obchodů, které nyní fungují. Otevřené budou smět být jen nezbytně nutné provozy, řekl. Fotbalová liga či hokejová extraliga mají pokračovat, omezení profesionálního sportu se nechystá, uvedl ministr zdravotnictví.

Vláda chce od března spustit i plošné testování ve firmách. Proplácet se budou čtyři testy na pracovníka za měsíc. V první fázi bude systém dobrovolný, na povinný se přejde, až bude k dispozici dostatek testů, uvedl Havlíček. Za zásadní označil, že testy bude možné provádět bez asistence zdravotníka. Úřad vlády ve středu uvedl, že stát přispěje na jeden test maximálně 60 korun, testování bude částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Nouzový stav

Babiš si neumí představit, že by nouzový stav skončil. Pro schválení žádosti o jeho prodloužení do konce března ale menšinový kabinet ANO a ČSSD potřebuje hlasy aspoň části opozice. Proti je SPD, další opoziční strany by preferovaly, aby vláda vyhlásila nový nouzový stav, protože ten nynější byl na žádost hejtmanů vyhlášený podle některých právníků v rozporu s ústavou. Po pátečním hlasování poslanců je v plánu další jednání ministrů, na kterém vláda stanoví podmínky budoucích opatření. Pokud Sněmovna prodloužení nynějšího nouzového stavu nechválí, vláda zváží vyhlášení nového, uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Sněmovna by se mohla v pátek zabývat také koronavirovými zákony, které jí vrátil Senát s úpravami. Týká se to pandemického zákona nebo zákona o bonusu k náhradě mzdy pro lidi v povinné karanténě. Horní komora chce, aby lidé v nařízené karanténě dostávali příspěvek k náhradě mzdy až po dobu dvou týdnů místo vládou navrhovaných deseti dnů. Senátní úpravy pandemického zákona Sněmovna nejspíš schválí tak, aby mohl být vydán ve Sbírce zákonů do začátku března.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci a šíření agresivnějších variant viru platí ode dneška v zemi povinnost nosit respirátory, nanoroušky nebo dvě chirurgické roušky v uzavřených prostorech s větší koncentrací lidí. V obchodech, veřejné dopravě či nemocnicích to dnes naprostá většina lidí dodržovala. Od března už dvě chirurgické roušky stačit nebudou, povinné bude mít respirátor, řekl Blatný. Kvůli šíření mutací se v Česku také prodlouží povinná karanténa z deseti na 14 dnů.

„I když budou opatření nastavena a všechno se podaří, tak i ty nejoptimističtější modely pořád hovoří o tom, že lze předpokládat nárůst až o 20 000 nově diagnostikovaných osob denně jako kulminační bod. A potom teprve nějaký pokles,“ uvedl ministr zdravotnictví. Ve středu jich bylo 13 657, maximum v tomto týdnu v úterý přesáhlo 15 800 nových případů nákazy.

V nemocnicích je zhruba 6900 pacientů s covidem, v těžkém stavu je dál víc než 1400 z nich. Počet lidí, kteří s nákazou od loňského března prokazatelně zemřeli, se blíží hranici 20 000. V nemocnicích ubývají volná lůžka, na jednotkách ARO a JIP je podle údajů ministerstva zdravotnictví volných zhruba 14 procent z celkové kapacity.

Babiš oznámil, že Francie poskytne Česku k polovině března 100 000 dávek vakcíny proti covidu od firem Pfizer/BioNTech. Vakcíny již Česku daroval Izrael - 5000 dávek od Moderny je určeno k naočkování vojáků, kteří slouží na covidových jednotkách nemocnic. S Německem a Polskem vláda podle Blatného jedná o pomoci s pacienty s covidem-19. Z materiálu pro jednání vlády vyplývá, že ministerstvo zdravotnictví chce vyjednat bezplatné léčení na základě budoucí reciprocity. Cílem je pomoc desítek až sta lůžek jen z Německa, řekl ministr.

Do Česka také už dorazila první dodávka léku bamlanivimab od firmy Eli Lilly, který chrání před vážným průběhem covidu. Pražská Thomayerova nemocnice ho podle rozhodnutí ministerstva bude předávat dalším nemocnicím pro pacienty, kteří splní podmínky pro jeho použití. Příští měsíc by měly přijít první dávky léku od firmy Regeneron. Oba léky znemožňují viru vstup do buněk, tím napodobují činnost imunitního systému a zmenšují rozsah poškození plic.

Německo už nebude požadovat od řidičů kamionů na hranicích testy na koronavirus, slíbila podle Babiše německá kancléřka Angela Merkelová. Datum ale nesdělila. Německo od 14. února považuje ČR za oblast s výskytem nebezpečných mutací koronaviru, na hranicích se kvůli testování tvoří kolony.