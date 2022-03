Rusové zaútočili na ukrajinskou základu u Polska, zemřelo tu devět lidí

Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na gubernátora Lvovské oblasti Maksyma Kozyckého.

Západní část Ukrajiny zůstávala od začátku invaze do velké míry ušetřená. Do Lvova a jeho okolí putovala část Ukrajinců, kteří prchali před konfliktem.

Svědek agentuře Reuters řekl, že ze směru od vojenské základny vyjelo 19 sanitek se sirénami. Lvovský gubernátor uvedl, že ruské jednotky vypálily na středisko na 30 raket.

Výbuchy ve Lvově a okolí slyšel v noci na dnešek štáb americké stanice CNN, který se v oblasti nachází. Exploze byly slyšet dokonce i v polském městě Přemyšl, uvedla zpravodajka agentury DPA.

„Toto je nový teroristický útok na mír a bezpečnost poblíž hranice EU-NATO,“ napsal na twitteru ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. Podle něj na základně, která se jmenuje Mezinárodní centrum pro udržení míru a bezpečnosti, působili také zahraniční vojenští instruktoři. Sloužila hlavně pro výcvik jednotek do mezinárodních misí. Zda byli zahraniční instruktoři na základně i v době útoku, není jasné. Reznikov vyzval Západ, aby ustavil nad Ukrajinou bezletovou zónu.

Varovné protiletecké sirény dnes ráno zněly v řadě ukrajinských měst, včetně Charkova, Kyjeva či Oděsy, uvedl zpravodajský portál The Kyiv Independent. Výbuchy byly slyšet i ve městě Ivano-Frankivsk, které leží asi 150 kilometrů východně od slovenských hranic a asi 110 kilometrů jižně od Lvova.

