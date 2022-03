Rusové útočili na města na západě Ukrajiny, údajně dobyli Volnovachu

Město leží severně od obléhaného Mariupolu. Ruská armáda vyřadila z provozu vojenská letiště u Lucku a Ivano-Frankivsku, která se nachází na západě země, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Tamní úřady následně potvrdily letecké útoky.

Luck je hlavním městem Volyňské oblasti a jedním z center volyňských Čechů, Ivano-Frankivsk leží asi 150 kilometrů východně od slovenských hranic. Obě města leží daleko od hlavních směrů ruské ofenzivy, a útoky tak mohou naznačovat nový směr války, napsala agentura AP. Dnešní nálety na město Dnipro zabily nejméně jednoho člověka.

Volnovacha leží asi 50 kilometrů severně od Mariupolu a podle agentury Reuters je považována za strategicky významnou vstupní bránu do obléhaného přístavu u Azovského moře. Mariupol čelí v posledních dnech těžkému ostřelování od ruské armády a hlásí řadu civilních obětí, podle ukrajinských úřadů tam zemřelo až 1200 lidí. Ukrajina rovněž tvrdí, že Rusko záměrně brání evakuaci civilistů z města.

Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov podle ruských tiskových agentur také oznámil, že Rusko „vysoce přesnými útoky dlouhého dosahu“ vyřadilo z provozu dvě vojenská letiště na západě Ukrajiny, v Lucku a Ivano-Frankivsku. Tvrdí rovněž, že ruská armáda zničila od začátku útoku na Ukrajinu 3213 zařízení ukrajinské armády.

Starosta Ivano-Frankivsku podle AP nařídil po leteckém útoku obyvatelům v přilehlých oblastech, aby se schovali do krytů. Starosta Lucku potvrdil letecký útok na tamní letiště. Ani jedno z měst v tuto chvíli nehlásí mrtvé či raněné.

⚡️Russian air strikes hit Dnipro, Lutsk, Ivano-Frankivsk early on March 11.



Three airstrikes by Russian forces hit residential areas in Dnipro, killing one person, according to Ukraine’s State Emergency Service.