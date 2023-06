Rusové chystají útok v okupované jaderné elektrárně, varuje Zelenskyj

Rusko zvažuje, že v okupované Záporožské jaderné elektrárně na jihu Ukrajiny spáchá „teroristický útok spojený s únikem radiace“. Tvrdí to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s odvoláním na informace od vojenské rozvědky a tajné služby SBU. Tyto informace hodlá předat „Evropě, Americe, Číně, Brazílii, Indii, arabskému světu, Africe a všem zemím, protože naprosto všichni by o tom měli vědět“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov Zelenského tvrzení odmítl jako „další lež“. Rusko ale elektrárnu už po měsíce okupuje.

Bezpečnostní situace v Záporožské elektrárně od začátku ruské invaze na Ukrajinu vyvolává obavy, které ještě narostly před dvěma týdny po zničení Kachovské přehrady, z níž elektrárna za běžných podmínek čerpala vodu potřebnou pro chlazení reaktorů. Kvůli aktivitě ruských sil, které pravidelně útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, bylo zařízení mnohokrát odpojeno od vnějšího napájení, které je také nutné pro chlazení reaktorů. Podle Kyjeva navíc Rusko opakovaně ostřelovalo místa v bezprostřední blízkosti elektrárny. Moskva ostřelování okolí elektrárny popírá a viní z něj naopak ukrajinské síly.

Podle Zelenského Rusové už útok připravili. „Bohužel to není poprvé, co musím upozornit, že radiace nezná státní hranice, a o tom, koho postihne, rozhodne jen směr větru,“ napsal nejvyšší ukrajinský představitel na sociální síti. „Nikdy a nikde by nemělo dojít k žádným teroristickým útokům na jaderné elektrárny. Tentokrát by to nemělo dopadnout jako s Kachovskou přehradou: svět byl varován, proto svět může a musí jednat,“ zdůraznil.

Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 22, 2023

Mychajlo Podoljak z ukrajinské prezidentské kanceláře k tomu na twitteru dodal, že Rusko k plánování „rozsáhlého útoku“ vede vědomí, že jeho síly nedokážou dlouhodobě udržet město Enerhodar, kde elektrárna leží. Rusko podle něj chce poškozením elektrárny zastavit ukrajinskou protiofenzivu a vytvořit neobydlenou šedou zónu, jejíž vznik pak na několik dalších let zafixuje územní status quo.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ve svém středečním zhodnocení situace na Ukrajině uvedla, že má informace o rozmístění min kolem elektrárny a také na určitých místech v jejím vnitřku. MAAE kvůli napjaté bezpečnostní situaci v elektrárně v jejím areálu udržuje tým pozorovatelů. „Naše hodnocení tohoto rozmístění je, že přítomnost jakýchkoli výbušných zařízení sice není v souladu s bezpečnostními standardy, ale že hlavní bezpečnostní funkce zařízení by to významným způsobem neovlivnilo,“ stojí ve zprávě agentury. Chladící systém elektrárny podle stejné zprávy zaminován nebyl. O jeho údajném zaminování před dvěma dny hovořil šéf ukrajinské rozvědky Kyrylo Budanov.

Zelenskyj loni varoval před ruským plánem vyhodit do povětří Kachovskou přehradu, jednu z největších vodních nádrží v Evropě. Ze zničení přehrady, ke kterému došlo tento měsíc, se nyní vzájemně obviňují Kyjev a Moskva. Podle ruské verze zkázu způsobilo ukrajinské ostřelování; podle ukrajinské verze, kterou podpořilo i vyšetřování médií, přehradu vyhodili do povětří ruští vojáci, kteří ji okupovali od svého vpádu na Ukrajinu na konci loňského února.