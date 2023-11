Rusko získalo součástky české firmy pro své vrtulníky i během války, tvrdí ukrajinský deník

Klíčové součástky pro vojenské vrtulníky, které vyrábí česká firma První brněnská strojírna (PBS) Velká Bíteš, se dostaly do Ruska i po začátku invaze na Ukrajinu. Stalo se tak skrze třetí firmy v Kazachstánu a v Indii, tvrdí ukrajinský server The Kyiv Independent, který zveřejnil reportáž, jež se zakládá na zjištění ukrajinské nevládní organizace State Watch. Podle ní tak firma mohla porušit sankce zavedené proti Rusku Evropskou unií. Česká společnost pochybení odmítá. Na svých stránkách dnes uvedla, že ukrajinská analýza čerpá informace z nespolehlivého zdroje a že jde o „falešné obvinění“ a o „špinavou hru ruských služeb“.

PBS Velká Bíteš podle ukrajinského serveru vyrábí klíčovou součástku pro motory vrtulníku Mi-8, který ruská armáda využila při bojích na Ukrajině. Jedná se o pomocnou motorovou jednotku (APU), která slouží k nastartování hlavního motoru vrtulníku a kterou Rusko samo nevyrábí, tvrdí The Kyiv Independent. Podle české firmy to však není pravda, protože Rusko vyrábí APU, která je schopná českou součástku nahradit.

Na ruském trhu byla PBS Velká Bíteš aktivní zhruba 20 let, obchody však musela přerušit kvůli sankcím, které zavedla Evropská unie po začátku ruské invaze na Ukrajinu, píše The Kyiv Independent. Součástky mimo jiné dodávala ruské firmě Kazan Helicopters, která vrtulníky Mi-8 vyrábí.

Podle State Watch se však součástka produkovaná českou firmou i po zahájení války na Ukrajině v únoru loňského roku dostávala do Ruska skrze reexport z Indie či Kazachstánu. Organizace své tvrzení opírá o data z exportních registrů. Podle ní indická firma Space Era Materials and Processes prodala do Ruska letos a loni 20 klíčových součástek od české firmy v hodnotě 8,5 milionu dolarů (190 milionů korun).

„To jsou relativně malá čísla pro (českou) firmu a nemohla výrazně přispět k jejímu zisku,“ tvrdí The Kyiv Independent. Za posledních 50 let totiž česká firma prodala zhruba 6500 těchto součástek.

Podle PBS Velká Bíteš indická databáze Export Genius, ze které autor analýzy čerpal informace, není spolehlivým zdrojem. Údaje do ní lze podle firmy zadávat "volně a bez další kontroly", což vytváří prostor k manipulaci. "Domníváme se, že od počátku jde o špinavou hru ruských služeb, které jednoduše vložily do databáze falešné údaje," tvrdí společnost. Zároveň uvádí, že s Ruskem "žádným způsobem nespolupracuje". Prověření registračních čísel podle ní ukázalo, že její výrobky "byly skutečně použity v konkrétní zemi přímého vývozu a nikoli jinde".

V prohlášení pro ukrajinskou organizaci PBS Velká Bíteš odmítla, že by porušovala unijní sankce. Se zmíněnou indickou firmou ani nemá smlouvu. Po kontrole sériových čísel vyplynulo, že 14 z 20 součástek, které skončily v Rusku, firma prodala soukromým jiným firmám v Indii a v Kazachstánu a indickému letectvu. U zbývajícím šesti součástek firma identitu kupujícího neuvedla.

Podle analytičky Veroniky Vellaové z univerzity v Lutychu by však česká firma měla dbát i na to, aby její obchodní partneři neprodávali její součástky subjektům, na které se vztahují sankce. Podle The Kyiv Independent měla česká firma exportní licenci pro prodej součástek kazašským leteckým závodům ARZ-405, které obchodují s Ruskem a zabývají se servisem vrtulníků Mi-8. Česká firma podle The Kyiv Independent uvedla, že zkontroluje počínání svých klientů a možnost, že by její součástky prodávali další subjektům.

V Česku je všech 14 tanků Leopard 2A4 darovaných Německem

Poslední ze 14 tanků Leopard 2A4 darovaných Německem za podporu Ukrajiny dorazil před několika dny do Přáslavic na Olomoucku. Na velitelském shromáždění v Praze to dnes řekl náměstek ministryně obrany František Šulc. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) se shromáždění nezúčastnila z důvodu nemoci. Jedno vyprošťovací vozidlo, které je součástí daru, má do Česka podle Šulce dorazit v příštím roce. Cena daru je podle dřívějších informací 3,85 miliardy korun.

První z tanků Leopard, které ČR za vojenskou pomoc Ukrajině věnovalo Německo, převzala česká armáda loni v prosinci. Celkem Česká republika celkem získala 14 starších bojových tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Kromě samotných strojů česká armáda dostane také náhradní díly, munici a tříletou servisní podporu včetně výcviku vojáků. Šulc dnes uvedl, že se také rozvinula další spolupráce s Německem i Rakouskem.

V projevu Šulc vyzdvihl modernizační projekty české armády, mimo jiné nákup švédských bojových vozidel pěchoty CV 90 nebo amerických letounů F-35. Připomněl i jednání s Německem o připojení k nákupu Leopardů 2A8.

„V těžkých časech a krizích se Česko může spolehnout v prvé řadě na sebe a nejbližší spojence v Severoatlantické alianci, znamená to využít zdrojů a podpory ke smazání dluhu, který na obraně vznikl za posledních desetiletích,“ řekl. Dodal, že do obrany je třeba investovat chytře a efektivně.

Bezpečnostní situace ve světě je podle Šulce nejhorší za tři desítky let, světový řád podle něj čelí útokům ze všech stran. „Největší konflikt od druhé světové války v Evropě pokračuje. K tomu se nedávno přidal konflikt na Blízkém východě, kde stát Izrael, náš dlouholetý spojenec, se spravedlivě brání proti násilí páchanému teroristickým hnutím Hamás,“ uvedl. Dál podle něj roste také napětí v Africe a Asii.

Česko se podle Šulce v posledních letech stalo aktivním členem NATO, napravuje také vztahy na bilaterální úrovni, příkladem je podle něj dohoda DCA se Spojenými státy. Za úspěch považuje také zákon o financování obrany, který stanovuje minimální výdaje na obranu ve výši dvou procent HDP nebo schválení nové obranné strategie ČR, která v době, kdy Česko čelí hybridním působením, kybernetickým útokům a využívání energetické závislosti jako zbraně, definovala obranu jako věc celé společnosti. Do finálního projednávání jde podle něj i Koncepce výstavby Armády České republiky.

V následujícím roce čeká českou armádu podle Šulce obrovské množství práce při zavádění nových zbraňových systémů a dokazování veřejnosti, že investice do obrany jsou efektivní a peníze jsou smysluplně využívány. Důležitý je podle něj také nábor a zásoby. „Pořízení systémů je k ničemu bez jejich zavedení, bez dostatku munice a vycvičeného personálu,“ uvedl. Cílem resortu je také zlepšovat pracovní podmínky, digitalizovat, odstraňovat byrokracii, lépe komunikovat nebo zavádět nové technologie, jako je umělá inteligence, doplnil Šulc.