Ofenzivu podle Zelenského brzdí pomalé dodávky zbraní ze Západu a zpomalené protiruské sankce

Ukrajinskou protiofenzivu brzdí ruská převaha ve vzduchu, řekl na konferenci v Kyjevě prezident Volodymyr Zelenskyj. Protiofenziva, zahájená na začátku června, by podle Zelenského dosáhla výraznějších územních zisků na jihu a východě země, kdyby ukrajinská armáda dostala od západních partnerů silnější zbraně. Zelenskyj si také postěžoval na zpomalování rozhodovacích procesů na Západě, ať jde o přijímání sankcí proti Rusku anebo o dodávky zbraní Ukrajině.

„Válka se zpomaluje. To je pravda, uznáváme to. Všechny procesy se stávají těžšími a pomalejšími - od sankcí až po dodávky zbraní,“ citovala Zelenského agentura Reuters. Ta se odvolává na výroky zveřejněné na prezidentově webu.

„Pokud nejsme na obloze a Rusko je, zastaví nás ze vzduchu. Zastaví naši protiofenzivu“, prohlásil ukrajinský prezident. „Když se někteří partneři ptají, co se děje s protiofenzivou, kdy přijde další krok, odpovídám, že v současnosti jsou naše kroky určitě rychlejší než nové balíky sankcí,“ poznamenal Zelenskyj podle ruskojazyčného webu BBC.

K přijetí dalších sankcí proti Rusku ukrajinský prezident vybídl i ve večerním projevu. „V tuto chvíli vidíme příliš dlouhou sankční pauzu u našich partnerů a velmi aktivní snahy Ruska sankce obejít,“ řekl. Další sankce by podle Zelenského mířit proti ruské energetice a finančnímu sektoru a měly by rovněž reálně omezit dodávky čipů a dalších elektronických součástek. Rusko by mělo být zbaveno produkce svobodného světa, která Moskvě umožňuje bojovat proti svobodě, zdůraznil.

„Je důležité, že naši vojáci postupují a že iniciativa je na naší straně. Nesmíme to srovnávat s tím, co bylo dříve,“ uvedl Zelenskyj a zdůraznil, že se už podařilo osvobodit velkou část ukrajinského území. A čím dříve Ukrajina dostane ještě silnější zbraně s delším doletem, tím rychleji bude postupovat protiofenziva a osvobozování ukrajinského území od okupantů, tvrdí Zelenskyj. Podle BBC poděkoval všem západním partnerům za poskytovanou vojenskou pomoc.

Ukrajinské jednotky podle dostupných informací zatím dokázaly prolomit první z ruských obranných linií na jihu země a také dosáhly dílčích územních zisků na křídlech okolo východoukrajinského Bachmutu, který Rusové dobyli v květnu. Při loňské protiofenzivě byly ukrajinské územní zisky výrazně větší: ruské síly se téměř úplně podařilo vytlačit z Charkovské oblasti na severovýchodě země a v listopadu protiofenziva vyvrcholila osvobozením jihoukrajinského Chersonu.