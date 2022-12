ČR převzala první darovaný tank a podepsala memorandum o pořízení švédských BVP

Česko podepsalo se Švédskem a firmou BAE Systems nezávazné memorandum o dodávce pásových bojových vozidel CV90. Za pořízení 210 strojů v sedmi modifikacích by armáda měla zaplatit do 51,684 miliardy korun. Cenová nabídka je platná do června příštího roku. Oznámila to ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na dnešním slavnostním převzetí tanku Leopard darovaného Německem v přáslavických kasárnách.

O zahájení jednání o pořízení švédských vozidel CV90 od BAE Systems cestou mezivládní dohody rozhodla vláda v polovině července. Nezávazné memorandum o dodávce pásových vozidel podepsal v úterý náměstek ministryně obrany pro akvizice Lubor Koudelka. „Memorandum potvrzuje shodu všech tří stran na základních parametrech ohledně pořízení bojových vozidel pěchoty CV90,“ uvedla Černochová. O samotné smlouvě se bude jednat v první polovině příštího roku. V případě uzavření dohody do června by cena zakázky podle ministryně neměla přesáhnout 51,684 miliardy Kč včetně daně z přidané hodnoty. Předchozí tendr, který byl po mnohaletém zdržení zrušen v červenci, měl předpokládanou hodnotu rovněž asi 51,5 miliardy korun. Výběrové řízení bylo od konce loňského roku pozastaveno tehdejší vládou, protože předložené nabídky nesplnily armádní požadavky. Podle navrhované dohody obdrží česká armáda nejnovější verzi CV90, označovanou jako CV90MkIV. Ta je vybavená nejnovějšími pokročilými schopnostmi a digitálními technologiemi, napsala dnes zbrojovka BAE Systems v tiskové zprávě. „Těšíme se na uzavření smluvních jednání v příštím roce se závazkem podporovat AČR při posilování jejích obraných a bojových schopností," doplnil prezident společnosti BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask. Česko bude devátou zemí vyzbrojenou vozidly CV90. Česko začalo se švédskou stranou jednat na začátku září, a to s představiteli švédské vládní vyzbrojovací agentury FMV a společností BAE Systems. Memorandum uvádí, že jednání se zbrojovkou budou zahrnovat jak samotný nákup 210 bojových vozidel pěchoty, tak dlouhodobou domácí podporu těchto vozidel a závazek rozsáhlého zapojení českých průmyslových podniků. Na základě podepsaného memoranda o porozumění budou vlády Švédska a České republiky spolupracovat ve vojenských záležitostech. Ty zahrnují mimo jiné výcvik, podporu a průběžné vzdělávání vojáků a obsluhy techniky i spolupráce při pořízení a podpoře bojových vozidel CV90. Dohoda také poskytuje možnost budoucí spolupráce na modernizaci, vývoji nových technologií a průběžné podpoře CV90. Podvozky pásových bojových vozidel pěchoty pořizovaných ze Švédska by měl vyrábět státní podnik VOP CZ, informovala koncem října ministryně Černochová vládu. Dnes upřesnila, že český průmysl by se mohl na zakázce podílet ze 40 procent. Armáda dnes v Přáslavicích na Olomoucku převzala první z tanků Leopard, které Česku za vojenskou pomoc Ukrajině věnovalo Německo. Česká republika celkem získá v dalších měsících 14 starších bojových tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Symbolický klíč od tanku převzala od zástupce německého ministerstva obrany Jana Černochová. Kromě ní se slavnostního ceremoniálu zúčastnil například náčelník generálního štábu Karel Řehka, státní tajemník německého ministerstva obrany Benedikt Zimmer i zástupci německého ministerstva obrany, německé a rakouské armády nebo zbrojní firmy Rheinmetall, z jejíž zásob darované stroje pochází. Černochová v projevu řekla, že tanky Leopard znamenají pro českou armádu skutečný přechod na moderní platformu, kterou bude mít smysl rozvíjet. Poznamenala, že se s nimi Česko dostane ze závislosti na ruské technice. „Vážím si toho, že slovo dané mezi přáteli platí," poděkovala ministryně Německu. Zimmer naopak poděkoval České republice za její pomoc Ukrajině. Řehka vyzdvihl, že dodávka německých tanků je důkazem toho, že Česko myslí modernizaci své armády vážně. Vyzdvihl nutnost podpory Ukrajiny pro bezpečnost ČR. Tanky Německo České republice darovalo jako kompenzaci za výzbroj sovětského původu, která putovala na Ukrajinu k ochraně před ruskou agresí. Do země napadené Ruskem Česko poslalo podle dostupných informací tanky T-72 a další těžkou bojovou techniku za asi 4,5 miliardy korun. Darované stroje původně využívaly švýcarská a německá armáda. Po vyřazení je odkoupila společnost Rheinmetall. Kromě samotných strojů česká armáda dostane také náhradní díly, munici a tříletou servisní podporu včetně výcviku vojáků. Cena daru je podle dřívějších informací 3,85 miliardy korun. Bojové tanky by měly dorazit do konce příštího roku, vyprošťovací vozidlo využívající podvozek Leopard 2 do poloviny roku 2024. Stejně jako českou armádu za pomoc Ukrajině Německo svou technikou podpoří i Slovensko nebo Slovinsko. Přáslavický 73. tankový prapor má v současné době k dispozici asi tři desítky modernizovaných tanků T-72M4 CZ. V roce 2020 vláda rozhodla o jejich dalším technickém zhodnocení, což představuje výměnu třeba komunikačních prostředků nebo vylepšení systému řízení palby. Změny podle dřívějšího vyjádření ministerstva obrany prodlouží životnost tanků do roku 2030. Technici se ale podle úřadu budou potýkat s problémy zajištění některých náhradních dílů. Odborníci se po zkušenostech nejen s válkou na Ukrajině shodují, že tanky mají na moderním bojišti i nadále své důležité místo. Poskytnout mohou mohutnou palebnou sílu, možnost rychlého manévrování nebo silnou ochranu posádky. Z Německa česká armáda získává starší stroje Leopard 2A4, které mohou být modernizovány na nejnovější verzi 2A7. Podle ministerstva mají dodávané leopardy oproti T-72M4 CZ lepší pancéřovou ochranu, větší vnitřní prostor pro posádku a jsou rychlejší. 