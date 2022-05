Rusko zavřelo Finsku kohouty a zařadilo Kasparova a Chodorkovského mezi zahraniční agenty

Ruská plynárenská společnost Gazprom dnes ráno zastavila vývoz plynu do Finska. Oznámil to finský operátor Gasgrid.

Vláda Finska, které je neutrální zemí a má s Ruskem více než 1300 kilometrů dlouhou hranici, ve středu schválila vstup země do Severoatlantické aliance. Učinila tak poté, co Rusko 24. února vojensky napadlo Ukrajinu, která také není členem NATO. Moskva dříve varovala, že pokud se Finsko rozhodne vstoupit do NATO, přijde s odvetnými kroky.

Finská společnost Gasum, která je státním velkoobchodem s plynem, v pátek uvedla, že ji Gazprom o chystaném přerušení dodávek plynu od dnešních 06:00 SELČ informoval. Finský podnik předtím odmítl platit Gazpromu za dodávky v rublech.

„Dovoz plynu přes vstupní bod Imatra byl zastaven,“ sdělil dnes Gasgrid. „Počínaje dneškem, během nadcházející letní sezony, bude Gasum zásobovat své zákazníky z jiných zdrojů prostřednictvím plynovodu Balticconnector,“ uvedla společnost Gasum. Balticconnector je obousměrný plynovod, který propojuje estonské a finské plynovodní sítě.

Gazprom už na konci dubna zastavil dodávky plynu do Polska a do Bulharska. Krok zdůvodnil právě tím, že obě země odmítly přejít na platby v rublech. Rusko začalo platby ve své měně vyžadovat po invazi na Ukrajinu, kdy na něj západní země uvalily sankce.

Rusko zařadilo mezi „zahraniční agenty“ Kasparova a Chodorkovského

Ruské ministerstvo vnitra nově zařadilo mezi „zahraniční agenty“ šachového velmistra Garriho Kasparova a někdejšího nejbohatšího ruského podnikatele Michaila Chodorkovského, kteří jsou známými kritiky Kremlu.

Podle stránek ministerstva vnitra byla u Chodorkovského jako zdroj financování zmíněna Ukrajina. Také Kasparov údajně dostával finanční podporu z Ukrajiny a od lidskoprávní nadace.

Nálepkou „zahraniční agent“, která je v Rusku od sovětských dob vnímána značně hanlivě, ruské úřady označují nevládní organizace, nezávislá média a jednotlivce, dostávající podle názoru úřadů finanční podporu ze zahraničí a vyvíjející politickou činnost. Takto označené spolky, média a jedinci jsou vystaveni mnohem přísnější úřední kontrole a také musí každé sdělení doprovázet upozorněním, že plní roli „zahraničního agenta“.

Podle kritiků jde ve skutečnosti o další tažení proti oponentům režimu a o umlčení kritických hlasů v zemi.