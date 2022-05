Ruská společnost Gazprom přeruší od sobotního rána vývoz plynu do Finska

O přerušení vývozu ji dnes informoval Gazprom. Finský podnik předtím podle agentury DPA odmítl platit Gazpromu za dodávky v rublech.

Vláda Finska, které je neutrální zemí a má s Ruskem více než 1300 kilometrů dlouhou hranici, ve středu schválila vstup země do Severoatlantické aliance. Učinila tak poté, co Rusko 24. února vojensky napadlo Ukrajinu, která také není členem NATO. Moskva dříve varovala, že pokud se Finsko rozhodne vstoupit do NATO, přijde s odvetnými kroky.

Gasum uvedl, že bude od soboty a po celou letní sezonu dodávat svým zákazníkům plyn z jiných zdrojů. Využije přitom napojení na Balticconnector, což je obousměrný plynovod, který propojuje estonské a finské plynovodní sítě.

„Je opravdu politováníhodné, že smluvní dodávky zemního plynu byly pozastaveny. Postarali jsme se ale o to, abychom se na tuto situaci připravili,“ uvedl výkonný ředitel Gasumu Mika Wiljanen. „Žádné výpadky v distribuční síti plynu nebudou,“ ujistil.

Začátkem dubna oznámily všechny tři pobaltské státy, že přestanou dovážet zemní plyn z Ruska, a Finsko se rozhodlo je následovat. V roce 2020 pocházelo z Ruska 65 procent zemního plynu dováženého do Finska. Část přicházela plynovodem Balticconnector z Estonska.

Export Gazpromu do Finska představoval v první polovině loňského roku asi jedno procento kombinovaného prodeje společnosti do Evropy a Turecka, firmu tedy příliš nepoškodí, uvedla agentura Bloomberg.

Finland's energy company Gasum said that Gazprom Export informed it that natural gas supplies to Finland under Gasum’s supply contract will be cut on May 21.https://t.co/tqbpnsb8BF pic.twitter.com/neGKMEomzg