Rusko zasáhlo zařízení ázerbájdžánské ropné firmy v Oděse, uvedl Zelenskyj
18. 8. 2025 – 15:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rusko v noci na dnešek zasáhlo zařízení ázerbájdžánské státní ropné a plynárenské společnosti SOCAR v Oděse na jihu Ukrajiny.
Uvedl to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lokální úřady. Na místě vypukl požár. V době zhoršených vztahů mezi Moskvou a Baku šlo podle šéfa ukrajinské diplomacie o záměrný útok na zájmy Ázerbájdžánu.
"Došlo k úmyslnému ruskému útoku na energetické zařízení v Oděse, které patří ázerbájdžánské společnosti, což naznačuje, že šlo o útok nejen proti nám, ale také proti našim vztahům a energetické bezpečnosti," napsal Zelenskyj na X.
Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy útok zasáhl ropný terminál firmy SOCAR v Oděské oblasti. Byl to druhý takový ruský útok na zařízení ázerbájdžánské společnosti v posledních týdnech, dodal.
Ruské útoky na Ukrajinu z dnešní noci, při nichž v Charkově a Záporoží zahynulo dohromady nejméně deset lidí, označil Zelenskyj za "demonstrativní a cynický" krok Moskvy před jeho dnešní schůzkou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve Washingtonu, jejímž cílem je hledat cestu k ukončení ruské války na Ukrajině.
Agentura Unian s odvoláním na záchranné služby uvedla, že Rusko na Oděsu zaútočilo množstvím dronů Šáhed. Na místě zařízení firmy SOCAR vznikl požár, který hasí více než 100 hasičů, a nasazen byl také hasicí vlak ukrajinských drah. Podle předběžných informací si útok nevyžádal žádné zraněné.
Vztahy mezi Ruskem a Ázerbájdžánem se zhoršily poté, co se loni v prosinci zřítilo ázerbájdžánské dopravní letadlo. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev tehdy prohlásil, že letadlo poškodila nad ruským územím palba ze země a že některé skupiny v Rusku se snažily příčiny tragédie ututlat.
V otevřenou roztržku přerostly spory v červnu v souvislosti se smrtí dvou etnických Ázerbájdžánců při zatýkání v Rusku. Jejich úmrtí vyvolalo v Baku pobouření, Ázerbájdžán zrušil mimo jiné chystané ruské kulturní akce a policie provedla razii v pobočce ruské státní agentury Sputnik v Baku. Zadržela při tom několik ruských novinářů. Zelenskyj tehdy vyjádřil Baku v jeho sporu s Ruskem podporu.
"Moskva to dělá záměrně, jedná proti zájmům Ázerbájdžánu. To znovu ukazuje význam nové úrovně spolupráce mezi Ukrajinou a Ázerbájdžánem a také nutnost odpovídajících diplomatických a právních reakcí na podobné útoky," napsal dnes Sybiha na X v reakci na ruský útok v Oděse.