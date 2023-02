Rusko začalo pumpovat ropu z Kazachstánu přes Polsko do Německa

Rusko začalo dodávat ropu z Kazachstánu ropovodem Družba přes Polsko do Německa. Dnes to oznámil ruský provozovatel ropovodů Transněfť. Dodávky do Polska jsou zastavené, tok ropy na Slovensko a do České republiky jižní větví ropovodu pokračuje bez přerušení.

Kazachstánský provozovatel ropovodů KazTransOil dnes uvedl, že odeslal do Německa 20 000 tun ropy přes ruský ropovod Družba. Evropská unie od 5. prosince zakázala dovoz ropy z Ruska po moři, stále ji však odebírá potrubím - zejména proto, aby měly ropu i vnitrozemské státy EU. Vnitrozemský Kazachstán je při vývozu energetických surovin silně závislý na sousedním Rusku a nepodléhá západním sankcím. Podle firmy Transněfť nebyly dokončeny formality pro dodávky ropy do Polska ve druhé polovině února. Polští zákazníci proto byli od dodávek ropy z Ruska odříznuti. „(Ropa) měla být přečerpána do polských rafinerií ve druhé polovině února,“ uvedla mluvčí Transněfti. „Nebyly však provedeny směrovací příkazy s potvrzeným zdrojem a tranzitní platbou,“ dodala. Rafinerie polské společnosti PKN Orlen v sobotu uvedla, že Rusko zastavilo dodávky a že výpadek zaplní z jiných zdrojů. Aktivisté i opozice polskou vládu kritizovali, že umožnila rafinerii pod kontrolou státu nadále kupovat ruskou ropu. Varšava je klíčovým spojencem Kyjeva a brzy po ruské invazi na Ukrajinu z konce loňského února se zavázala, že dodávky z Ruska budou zastaveny do konce roku 2022. Ropovod Družba vede z Ruska do Běloruska, kde se dělí do dvou větví. Severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska. Ještě na ukrajinském území se ale jižní větev dál štěpí a ropa samostatně teče na Slovensko a do České republiky. Dodávky ropy jižní větví byly vyňaty ze sankcí, které EU zavedla na Rusko za napadení Ukrajiny. Německo bylo v minulosti největším evropským odběratelem ruské ropy. Po invazi ruských vojsk na Ukrajinu začalo Německo závislost snižovat a dodávky z Ruska by měla částečně kompenzovat právě ropa z Kazachstánu. Mohlo by vás zajímat Rusové zavřeli kohouty na ropovodu do Polska. Nevadí, vzkázali Poláci

