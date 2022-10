Obětí halloweenské tlačenice v Soulu je přes 150, prezident vyhlásil státní smutek

V tlačenici při sobotních oslavách Halloweenu v jihokorejském hlavním městě Soulu podle nejnovějších údajů zahynulo 153 lidí. Zranění utrpělo 89 lidí, z toho 19 je ve vážném stavu. Je možné, že se počet obětí ještě zvýší. V souvislosti s neštěstím se dnes ráno pohřešovalo 355 lidí. Jihokorejský prezident Jun Sok-jol na dnešek vyhlásil státní smutek.

Mezi mrtvými je nejméně dvaadvacet cizinců, mimo jiné z Číny, Íránu, Uzbekistánu, Spojených států, Rakouska nebo Norska. O třech obětech z Ruska informovala ruská ambasáda v Soulu. Většina mrtvých jsou mladí lidé do třiceti let. České ministerstvo zahraničí ale nemá informace o případných obětech z řad českých občanů.

„V srdci Soulu se minulou noc odehrála tragédie a neštěstí, které se nemělo stát,“ prohlásil prezident, který v neděli ráno přijel na místo a vyjádřil soustrast pozůstalým. Vláda podle něj důkladně vyšetří příčiny, aby se podobná tragédie již neopakovala.

Podle hasičů se předpokládá, že lidé byli umačkáni k smrti poté, co se velký dav kolem 22:20 místního času (15:20 SELČ) začal tlačit vpřed v úzké uličce poblíž hotelu Hamilton, hlavního místa večírků v Soulu.

Podle místních médií se na oslavu Halloweenu do čtvrti Itewon, která je známá množstvím barů a nočních klubů, sjelo přibližně sto tisíc lidí. Místo je oblíbené i mezi cizinci žijícími v Jižní Koreji a turisty. Byla to první velká halloweenská událost za poslední tři roky. Uskutečnila se poté, co země zrušila omezení, která měla bránit šíření covidu-19.

Na diskotéce ve Slušovicích se v noci při oslavě Halloweenu zranilo osm lidí, z toho pět vážně

Oslava Halloweenu na diskotéce ve Slušovicích na Zlínsku skončila v noci na dnešek tlačenicí návštěvníků u vchodu a zraněním osmi mladých lidí. Pět zraněných v nejvážnějším stavu převezly sanitní vozy do nemocnice, přičemž dva pacienti skončili na jednotce intenzivní péče dětského oddělení nemocnice. Věk zraněných se pohybuje od 15 do 20 let. Policie v souvislosti s neštěstím na slušovické diskotéce zahájila trestní řízení pro podezření z těžkého ublížení na zdraví.

Policejní mluvčí Monika Kozumplíková sdělila, že tlačenice vznikla v sobotu před půlnocí na schodišti před vstupem na diskotéku. Kvůli vysokému počtu návštěvníků, kteří se nemohli dostat dovnitř ani ven, bylo schodiště plné mladých lidí. Vznikla mezi nimi panika a několik z nich se zranilo. „Událost prověřují zlínští kriminalisté. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Viníkovi hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na čtyři roky,“ uvedla policejní mluvčí.