Rusko posílá na Západ migranty. Finové zavírají hraniční přechody

Naznačuje to situace na finsko-ruských a estonsko-ruských hranicích, která se v posledních dnech vyhrotila. Na území států Evropské unie se snažili jak pěšky, ale i na bicyklech dostat Iráčani, Somálci nebo Syřané.

Měli jedno společné: Byli to až na výjimky mladí muži, přicházeli bez dokladů a chovali se agresivně. Pohraničníci proti nim v několika případech zasahovali slzným plynem.

Finnish border guards are forced to use tear gas as a large group of illegal migrants from Syria and Iraq are trying to force its way into Finland from Russia at the Niirila border crossing



Russia uses weaponized migration as a tool of hybrid warfare against