Raketa zasáhla budovu školy v Pásmu Gazy. Desítky mrtvých

Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), který školu Al-Fakhura provozuje nastal útok v sobotu brzy ráno.

Stanice Al-Džazíra připisuje útok raketám vystřeleným Izraelci. Izraelský deník Ha’arec ale připomíná, že už dříve vybuchovaly a zabíjely v Gaze selhávající rakety, které Hamás a Islámský palestinský džihád vysílají z enklávy na Izrael.

Palestinians are trying to evacuate the bodies of martyrs and rescue trapped people from the rubble of a residential building that was completely destroyed by Israeli warplanes in Jabalia refugee camp, north of Gaza. pic.twitter.com/Rtn1ZnHzMK