Rusko odstoupilo od ratifikace Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek

Předseda Dumy - dolní komory parlamentu - Vjačeslav Volodin dříve prohlásil, že Rusko ruší svou ratifikaci CTBT kvůli nezodpovědnému přístupu Spojených států ke globální bezpečnosti. Spojené státy smlouvu podepsaly, ale neratifikovaly. Ruský velvyslanec při mezinárodních organizacích ve Vídni, včetně Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), Michail Uljanov dnes uvedl, že tento krok staví Rusko na stejnou úroveň s USA.

Today the President of Russia Mr. V. Putin signed the Federal Law which revoked the ratification of the #CTBT by #Russia. This law puts Russia on equal footing with the #US who signed but didn’t ratify the Treaty.