Za protiválečné vzkazy na cenovkách v obchodě dostala ruská umělkyně sedm let

Soud v Petrohradě dnes poslal na sedm let do vězení umělkyni Alexandru Skočilenkovou, která vyměnila v supermarketu několik cenovek za protiválečné vzkazy. Podle soudu se umělkyně provinila šířením nepravdivých zpráv o ruské armádě, za což v Rusku hrozí odnětí svobody v délce až 15 let. Skočilenková je ve vazbě už od loňského dubna. Její blízcí upozorňují, že má vážné zdravotní problémy, které se při jejím pobytu za mřížemi prohlubují.

Třiatřicetiletá Skočilenková trpí vrozenou srdeční vadou a chronickým střevním onemocněním. Musí také dodržovat bezlepkovou dietu, což je ale ve vazebních podmínkách velmi obtížné. Jak píše portál Meduza, další pobyt ve vězeňském zařízení by podle advokátů mohl pro umělkyni skončit fatálně, poněvadž se jí nemusí dostat kvalifikované pomoci. Proces se Skočilenkovou byl neobvykle dlouhý a mnohahodinová slyšení u soudu trvala často od rána až do večera. Žena tak nemohla přes den jíst a večer už nestíhala ve vazbě večeři. Při slyšení musela speciálně žádat o přestávky na jídlo, pití, toaletu nebo zapití léků, což ale soud nezřídka odmítal. Skočilenková a její advokáti toto jednání několikrát označili za mučení, uvedla ruská redakce BBC. Ta rovněž citovala ze závěrečného vystoupení obžalované před soudem: „Bez ohledu na to, že jsem za mřížemi, jsem svobodnější než vy. Mohu se sama rozhodovat, mohu říkat, co si myslím, mohu odejít z práce, pokud mě nutí dělat něco, co nechci. Nemám nepřátele, nemám strach z toho, že zůstanu bez peněz anebo dokonce bez střechy nad hlavou,“ prohlásila, než požádala soudce, aby moudře zacházel s mocí rozhodovat o lidských osudech. Podle stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) byla Skočilenková zadržena, když vyměnila pět cenovek v jednom supermarketu za vzkaz s údajem o počtu obětí na Ukrajině a výzvou k zastavení války. „Můj proces je tak zvláštní a směšný, že zaměstnanci vazební věznice nevěřícně kroutí očima a ptají se, jestli opravdu za tohle v dnešní době posílají lidi do vězení,“ uvedla už dříve Skočilenková. Podle portálu Meduza Skočilenkovou udala 76letá zákaznice, která si v supermarketu přečetla jeden ze vzkazů. Uznávaný ruský filmový režisér Alexandr Sokurov označil verdikt nad Skočilenkovou za obludný. Umělkyně se podle něj nedopustila žádného zločinu, jen vyjádřila svůj názor na problém, který by měl být předmětem veřejné diskuse, pokud by ta byla v Rusku dovolena. Případ podle něj svědčí o úpadku ruské justice, nemá nic společného ani s právem, ani se spravedlností. „(Skočilenková) je silný a čestný člověk. Ženy by neměly být souzeny za občanský postoj,“ řekl Sokurov internetovému deníku Gazeta.ru. „Žena vyjadřující nesouhlas s počínáním státu či mužů, státníků, by měla být nedotknutelná,“ zdůraznil režisér, který se procesu osobně zúčastnil. Sokurov proslul jako autor snímků Moloch s vizí jednoho dne ze života Adolfa Hitlera a Evy Braunové, Býk o posledních dnech již senilního vůdce bolševické revoluce Vladimira Iljiče Lenina či Faust. Letos se na Letní filmové škole v Uherském Hradišti promítal režisérův experimentální snímek Pohádka. Mohlo by vás zajímat Skoro jako za Stalina: Navalnyj dostal dalších 19 let za extremismus

