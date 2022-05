Rusko je přímým ohrožením pro uspořádání světa, řekla von der Leyenová

EU chce v budoucnu hrát aktivnější roli v Indopacifiku, oznámila rovněž von der Leyenová, která se v Tokiu účastní 28. summitu EU-Japonsko, píší zahraniční agentury.

„Chceme převzít větší odpovědnost v regionu, který je tak důležitý pro naši prosperitu,“ napsala šéfka komise na twitteru. Ocenila také „silnou“ reakci Japonska na ruskou agresi Ukrajiny.

Japonsko je jednou z pěti zemí v indo-pacifickém regionu, které přijaly sankce proti Moskvě po ruské invazi na Ukrajinu. Obě strany summitu se shodly, že budou i nadále koordinovat své reakce na ruskou agresi a budou při tom brát v potaz i pozice Číny.

Today we have taken important steps forward to strengthen our relations.



First, we are launching an EU-Japan Digital Partnership.



The first of its kind. Because leadership in this field is key to our competitiveness and security

