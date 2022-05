Rusko stojí za kyberútoky, které zasáhly Kyjev na začátku invaze

Vyplývá to z prohlášení Rady Evropské unie a britského ministerstva zahraničí, o kterých dnes informovala agentura Reuters.

Rozsáhlé kybernetické útoky na satelitní internetovou síť, které vyřadily v Kyjevě z provozu tisíce modemů, se odehrávaly právě ve chvíli, kdy na Ukrajinu vtrhla ruská armáda. Pomohly tak ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi usnadnit invazi do země, uvedla Rada EU ve svém prohlášení.

„Tento kybernetický útok měl významný dopad a způsobil rozsáhlé výpadky a narušení komunikace několika orgánů veřejné správy, podniků a uživatelů na Ukrajině a zasáhl i několik členských států EU,“ uvádí se v prohlášení.

„Tento nepřijatelný kybernetický útok je dalším příkladem pokračujícího nezodpovědného chování Ruska v kyberprostoru, které bylo také nedílnou součástí jeho nezákonné a neoprávněné invaze na Ukrajinu,“ uvedla v prohlášení Rada EU, vrcholný orgán, který zastupuje zájmy jednotlivých členských zemí bloku.

Dálková sabotáž způsobila „obrovské ztráty v komunikaci na samém počátku války“, uvedl v březnu ukrajinský představitel pro kybernetickou bezpečnost. Kyjev už v týdnech před 24. únorem čelil řadě kybernetických útoků. Vinil z nich Rusko, které ale jakékoliv zapojení odmítalo.

Kreml na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagoval.

