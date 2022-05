Americká Sněmovna schválila pomoc Ukrajině za 40 miliard dolarů

Informovala o tom dnes agentura AP. S vyčleněním dalších prostředků pro Ukrajinu, z nichž většina je určena na výzbroj a vybavení ukrajinské armády, souhlasilo 368 zákonodárců, 57 jich bylo proti. Kromě demokratů pro návrh zvedly ruku i tři čtvrtiny zákonodárců z řad republikánů.

Pomoc Ukrajině ještě musí odsouhlasit Senát, díky dohodě obou stran ale horní komora návrh téměř jistě schválí.

Biden před dvěma týdny požádal Kongres o vyčlenění 33 miliard dolarů (asi 770 miliard korun). Zhruba 20 miliard dolarů (468 miliard korun) mělo podle Bílého domu směřovat do vojenské pomoci, kolem osmi miliard dolarů (187 miliard korun) na podporu ukrajinské ekonomiky a asi tři miliardy dolarů (70 miliard korun) na humanitární a potravinové programy.

Demokraté ve Sněmovně reprezentantů ale prosadili ještě štědřejší balík pomoci, přičemž dodatečných sedm miliard dolarů má být rovnoměrně rozděleno na vojenské vybavení a humanitární pomoc.

#UPDATE US House of Representatives votes to send a $40 billion aid package to Ukraine, after President Joe Biden warned funds to help Kyiv repel the Russian invasion would likely dry up within days.



The Senate is likely to rubber-stamp the aid package by the end of the week pic.twitter.com/pWkv2tnYF8