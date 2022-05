Aktualizováno: Finský prezident a premiérka podpořili vstup země do NATO

(AKTUALIZOVÁNO, 11:45) Švédsko při rozhodování o možném vstupu do Severoatlantické aliance vezme v úvahu postoj Finska. Podle agentury Reuters to dnes uvedla švédská ministryně zahraničí Ann Lindeová. Finský prezident Sauli Niinistö a ministerská předsedkyně Sanna Marinová dnes členství Finska v NATO podpořili.

„Finsko je nejbližším bezpečnostním a obranným partnerem Švédska a my musíme vzít finské stanovisko v úvahu,“ podotkla Lindeová.

Dánsko a Estonsko se dnes vyslovily pro rychlý proces přijetí Finska do NATO poté, co nejvyšší finští představitelé naznačili, že jejich země bude usilovat o členství v alianci. Dánská premiérka Mette Frederiksenová i předsedkyně estonské vlády Kaja Kallasová daly v prohlášeních na twitteru najevo, že přijetí Finska do aliance by maximálně podporovaly.

„Dánsko samozřejmě Finsko v NATO vřele přivítá. Posílí to NATO a naši společnou bezpečnost,“ napsala Frederiksenová. „Dánsko udělá všechno pro rychlý přijímací proces po formálním podání žádosti,“ dodala.

„Plnou podporu“ slíbila Finům také Kallasová. Estonsko podle ní učiní veškeré kroky spojené s očekávanou finskou žádostí rychle a podporuje „rychlý přijímací proces“. „Naši severní sousedé právě píší dějiny. Dnešní oznámení premiérky Sanny Marinové a prezidenta Sauliho Niinistö otevírá cestu pro finský vstup do NATO,“ napsala.

History being made by our northern neighbours. Today's announcement by @MarinSanna & @niinisto paves the way for #Finland joining #NATO.



You can count on our full support. We support a rapid accession process. From our side will make necessary steps quickly.

