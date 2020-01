Rozhledny nabízejí nevšední zážitek i v zimě

MAGAZÍN - Magazín autor: Antonie Franče

Výlety na rozhledny jsou typické asi spíš pro letní období, ale i pohled do tiché zimní krajiny má své nezaměnitelné kouzlo. Rozhleden, které jsou veřejnosti přístupné, a vyhlídkových míst je u nás přes dvě stovky. Kde jsou ty nejlepší?

Vůbec první rozhledna na našem území vznikla v roce 1802 a stojí poblíž jihomoravské Lednice. Tyto stavby ale opravdový rozmach zažily koncem devatenáctého a v první polovině dvacátého století. Převážně se stavěly z kamene, železa nebo dřeva, v pozdějším období pak i z betonu.

Řada starších staveb se nedochovala, některé byly v průběhu let znovu postaveny nebo alespoň opraveny. Po roce 1945 režim rozhlednám nepřál. Vznikly pouze čtyři nové a nemálo starších zchátralo či rovnou spadlo. V devadesátých letech se některé rozhledny dočkaly obnovy a vznikly i nové.

Stavba, nebo výhled?

Fanoušci rozhleden dělí svou přízeň rovným dílem mezi výhled do kraje a vlastní stavbu. Pojďme navštívit deset nejkrásnějších.

DIANA, Karlovarský kraj

Rozhledna je vysoká 35 metrů a byla postavena na počátku 20. století. Stojí přímo nad Karlovými Vary. Na její vrchol je možné vyjet výtahem. K rozhledně vede lanovka (stanice v Mariánské ulici, cena jízdného 45 Kč, zpáteční 80 Kč). Uvidíte z ní na celé lázeňské město, Krušné Hory i Slavkovský les. Je otevřená denně od 9:00 do 18:45.

KLUCANINA, Jihomoravský kraj

Rozhledna Tišnov, známá také jako rozhledna na Klucanině, je vysoká téměř 30 metrů. Původně tu stála trámová konstrukce, jež byla za druhé světové války zničena a zbyla z ní pouze podezdívka. Na ní byla v roce 2003 vztyčena současná stavba. Z vrcholu si můžete prohlédnout Tišnov a přilehlé vrchy. Budova je volně přístupná.

VELKÝ BLANÍK, Středočeský kraj

Koncem 19. století byla na vrcholu Velkého Blaníku zbudována dvacetimetrová otevřená věž, na jejíž pozorovací plošinu se stoupalo po žebřících. Časem však věž chátrala. Dnešní podobu získala rozhledna v roce 1941. Z ptačí perspektivy uvidíte za hranice Chráněné krajinné oblasti Blaník. Ze vzdálených míst lze při dobré viditelnosti spatřit jihočeskou Kleť, rozhlednu na Vysoké u Kutné Hory či televizní vysílač Cukrák na soutoku Berounky a Vltavy jižně od Prahy. Otevřená je denně od 10:00 do 17:00, v sobotu a v neděli do 16:00. Vstupné je 20 Kč pro dospělé a 10 Kč pro děti.

PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA, Praha

Jedna z nejznámějších vyhlídek v republice má železnou konstrukci a se svými 60 metry je nejvyšší rozhlednou u nás. Byla postavena roku 1891 u příležitosti Všeobecné výstavy v Praze. O rok později bylo na Petříně instalováno Zrcadlové bludiště. Z vrchu rozhledny se můžete kochat pohledem na historické centrum Prahy. Otevřená je denně od 10:00 do 18:00. Vstupné je 150 Kč. Pokud chcete jet výtahem, připlatíte si 60 Kč.

ONEN SVĚT, Jihočeský kraj

Chcete z České republiky vidět Alpy? Langova rozhledna v Lašovicích je to pravé místo. Dopřát si tu můžete i jedinečnou romantickou večeři na rozhledně. Dřevěná konstrukce vysoká 15 metrů byla postavena v roce 2001. Stojí v nadmořské výšce 620 metrů na bočním vrcholu kopce Hrby na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje. Z jejího vrcholu můžete obdivovat panoráma Šumavy, Temelín, část Orlické přehrady i zámek Orlík. Otevřená je od úterý do neděle od 9:00 do 18:00. Vstupné je 30 Kč pro dospělé a 20 Kč pro děti.

SLOVANKA, Liberecký kraj

Nejstarší kovová rozhledna v Česku stojí už od roku 1887. V dobrém technickém stavu byla až do druhé světové války. Postupně chátrala a vstup na její vrchol byl na vlastní nebezpečí. Od roku 1997 byla nepřístupná. Zachránilo ji rozhodnutí vyhlásit její konstrukci technickou památkou. Finanční příspěvky od mnoha různých nadšenců umožnily provést rekonstrukci a 5. července 2000 byla znovu pro veřejnost otevřena. Uvidíte z ní Jizerské hory. Rozhledna je volně přístupná zdarma.

SMRK, Liberecký kraj

Rozhledna stojí na nejvyšší hoře Jizerských hor, na Smrku (1124 m). Vrchol této hory svůj název získal podle ohromného smrku, který zde rostl a po bouři roku 1790 byl vyvrácen. Od roku 1892 stála na Smrku stará dřevěná rozhledna, kterou v roce 2003 nahradila moderní stavba se dvěma vyhlídkovými plošinami ve výšce 10 a 17 metrů. Z výšky 23 metrů můžete vidět nádherná panorama severních Krkonoš i Jizerské hory. Rozhledna je volně přístupná, vstupné se neplatí.

MĚSTSKÁ HORA, Středočeský kraj

Rozhledna Městská hora se nachází v berounském parku v nadmořské výšce 290 metrů a vznikla náhodou. Původní stavba vodojemu byla v roce 1936 rozšířena o vyhlídkovou věž. O její chod se za podíl na vstupném staral válečný invalida. V osmdesátých letech byla uzavřena a zpřístupněna byla opět v roce 1999. Za krásný výhled na Beroun, panoráma Dědu a vrcholky Křivoklátu zaplatíte symbolické vstupné, za které obdržíte pamětní list s razítkem. Otevřeno je o víkendu od 10:00 do 15:30.

BISKUPSKÁ HORA, Olomoucký kraj

Kamenná rozhledna na Biskupské kupě je nejstarší rozhlednou v Jeseníkách. Stojí na místě dřevěné vyhlídkové věže z roku 1890, v níž byla v roce 1896 zřízena první poštovna na území Moravy. Od roku 2006 je obnovena a přímo od rozhledny je možno posílat obyčejné listovní zásilky vnitrostátní i zahraniční. Výhled je trochu omezen stromy, lze ale zahlédnout Polsko, vrcholky Nízkého a Hrubého Jeseníku, Zlaté Hory a Kralický Sněžník. Otevřeno je v sobotu a v neděli od 11:00 do 15:00, vstupné je 40 Kč pro dospělé a 20 Kč pro děti.

POLEDNÍK, Jihočeský kraj

Krásný výhled na českou i německou část Šumavy vám za pěkného počasí poskytne rozhledna Poledník nedaleko od Prášil. Původně armádní objekt byl postaven v roce 1970 v nepřístupném pohraničním prostoru. Po roce 1989 byla věž přestavěna na rozhlednu a od roku 1998 je přístupná veřejnosti. Vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám (mnohdy i v červenci klesají teploty pod nulu a sníh leží v okolí věže i v červnu) je věž přístupná pouze v době letní sezóny, tedy od června do září. V zimě bývá obvykle otevřeno dle počasí jen v sobotu a v neděli. Vstupné je 30 Kč pro dospělé a 15 Kč pro děti.