Robbie Williams otevřeně: jak mi injekce na hubnutí zasáhly do života i zdraví
19. 11. 2025 – 7:52 | Magazín | Žanet Ka
Britský zpěvák Robbie Williams popsal zkušenost, která jej zaskočila: potíže se zrakem, jež se podle něj objevily po zahájení léčby přípravkem na hubnutí. Veřejně proto varuje fanoušky, aby podobné kroky podnikali jen pod lékařským dohledem a s plným vědomím rizik.
Robbie Williams nikdy neskrýval, že jeho vztah k vlastnímu tělu byl v průběhu života proměnlivý a někdy i bolestivý. Tentokrát však přichází s varováním, které působí mnohem naléhavěji než běžné výpovědi celebrit o dietách. Zpěvák přiznal, že po nasazení injekcí na hubnutí začal pozorovat zhoršení zraku a že tento vedlejší účinek ze začátku vůbec nespojoval s léčbou. „Chci varovat před možným rizikem této látky, která zhoršuje zrak,“ uvedl.
Když touha po změně zastíní rizika
Robbie Williams otevřeně uvedl, že jeho vidění se začalo zhoršovat brzy po zahájení terapie lékem Mounjaro. Rozmazané obrysy, nejasné tvary a pocit, že oči nejsou schopné zaostřit, se objevily nenápadně, ale trvaly celé měsíce. Zpočátku tomu nepřikládal velkou váhu. Až během jednoho sportovního utkání, kdy nedokázal rozeznat hráče, si uvědomil, že něco není v pořádku.
Nešlo už o estetiku, ale o zdraví. O schopnost vidět svět kolem sebe tak, jak ho viděl celý život.
Chvíle, která všechno změnila
Když Robbie přiznal, že potíže přetrvávají, rozhodl se vyhledat optika a nechat si změřit zrak. Nové brýle ale jeho potíže zcela nevyřešily, právě tehdy vzniklo podezření, že příčinou mohou být injekce na hubnutí. Sám Williams přiznal, že si nebezpečí neuvědomoval a chtěl svou zkušenost sdílet proto, aby se lidé „nenechali unést trendem“ a nepodstupovali léčbu bez plného pochopení jejích možných důsledků
Co je Mounjaro a proč je kolem něj tolik pozornosti
Mounjaro, jehož účinnou látkou je tirzepatid, patří mezi moderní léky určené primárně k léčbě diabetu. Díky výraznému vlivu na pocit sytosti se však rychle stal populárním mezi lidmi usilujícími o rychlé hubnutí. Funguje jako tzv. duální agonista dvou hormonů ovlivňujících trávení a hlad, a díky tomu často vede k výraznému úbytku na váze.
Stejně jako jiné přípravky tohoto typu však může vyvolat vedlejší účinky, od nevolnosti až po problémy se zrakem, které odborníci doporučují nepodceňovat a konzultovat s lékařem ihned po prvních příznacích.
Proměny těla, proměny života
Robbie Williams mluví o hubnutí s nebývalou otevřeností. Přiznává, že jeho vztah k jídlu, váze i vlastním návykům se v minulosti potýkal s extrémy: nezdravým životním stylem, nadměrným kouřením i léky, které jej nakonec přivedly do rehabilitace. Úbytek váhy mu sice přinesl lepší pocit po fyzické stránce, ale zároveň upozorňuje, že touha po rychlém výsledku může člověka zaslepit, doslova i obrazně.
Jeho sdělení je výzvou k zamyšlení: co všechno jsme ochotni podstoupit kvůli změně vzhledu, a kde leží hranice, za níž už jde o zdraví?
Varování, které by nemělo zapadnout
Ve světě, kde se léky na hubnutí staly trendem a někdy i symbolem okamžité proměny, působí Williamsova výpověď jako důležitý hlas protiváhy. Neodmítá léčbu jako takovou, ale zdůrazňuje, že bez odborného vedení a bez pečlivého zvažování rizik může být cesta za štíhlejším vzhledem nebezpečnější, než se zdá.
Jeho příběh připomíná, že zdraví není samozřejmostí a že jakékoli zásahy do těla by měly být podloženy více než jen touhou po rychlém efektu.
Robbie Williams ukazuje, že i hvězdy se potýkají s tlakem na výkon a dokonalost. A že někdy právě oni nesou následky rozhodnutí, které mohou inspirovat ostatní nejen k obdivu, ale i k opatrnosti. Jeho upřímnost má sílu přesměrovat pozornost od bezmyšlenkovitého trendu k uvědomělé péči o vlastní tělo.