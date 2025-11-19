Vánoční nákupní šílenství: Kaufland spouští cenový útok, který nahlodá peněženky
19. 11. 2025 – 7:07 | Zprávy | Anna Pecena
Leták platný od 19. do 25. listopadu 2025 přináší vlnu slev, která může změnit vaše předvánoční plány. Lákavé ceny na maso, sladkosti, alkohol i drogerii slibují, že letošní nákupy nebudou jen povinností, ale tak trochu loveckou výpravou.
Předvánoční shon se obvykle nese ve znamení plných košíků, nervózních lidí a cen, které rostou podle toho, jak rychle klesá trpělivost zákazníků. Jenže tentokrát to vypadá, že Kaufland zamíchal kartami jinak. Leták platný od 19. do 25. listopadu 2025 servíruje slevy, které působí téměř jako protiútok proti drahotě. A některé ceny jsou až překvapivě nízko.
Kdo hledá levné sladkosti, najde poklad
Sladkosti patří k vánočním nákupům a letošní nabídka je mimořádně agresivní. Kinder Joy s motivem Stranger Things stojí 59,90, což je cena, která rodiče přesvědčí přihodit do košíku rovnou několik kusů. Kinder Bueno za 64,90 a čokoládová tyčinka Orion Deli za 6,90 působí jako útok na peněženky těch, kteří si rádi zahřeší na sladkém. Lay’s chipsy za 29,90 nebo rajčata mini z Maroka za 18,90 dotvářejí dojem, že Kaufland sází na kombinaci lákadel, která se hůř odmítají.
Maso, mléčné výrobky a alkohol jako hlavní lákadla
Velké slevy zasáhly maso i základní potraviny. Vepřový bok klesl na 99,90 za kilo, což je sleva téměř třetinová. Šunka od kosti Prantl za 19,90 nebo houska pekárenská za 3,90 připomínají ceny z doby před zdražovací vlnou. Milovníky sýrů potěší Tilsit za 18,90 a Camembert za 22,90.
Zlatý hřeb přichází u alkoholu. Jack Daniel’s za 409,90 patří mezi ty položky, které před Vánoci bývají obvykle dražší, takže desetiprocentní sleva působí jako příjemné překvapení. Svijanský Máz za 10,90 je cenovka, která přiměje některé zákazníky vzít basu místo lahve.
Domácnost pod útokem slev
Šetřit jde i u drogerie. Prací gel Woolite za 177,90 je cenou, která po dlouhé době působí přívětivě, a třívrstvý toaletní papír Linteo za 44,90 patří mezi ty produkty, které se vyplatí koupit do zásoby. V nabídce nechybí ani akční ceny na ochucená mléka, tavené sýry či třeba těstoviny Malitas za 13,90.
Z listopadového letáku je patrné, že Kaufland chce zákazníky nalákat dřív, než se rozjede prosincová horečka. Slevy vypadají jako signál, že obchod přitvrzuje v boji o předvánoční nákupy. Pokud někdo plánoval velký nákup až na prosinec, po přečtení této nabídky může dost dobře změnit strategii.