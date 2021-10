Řím obsadili divočáci. Rozrývají popelnice a děsí obyvatele

Římané bydlící poblíž zeleně, se začínají bát vynášet koš. Po ulicích se totiž pohybují početné skupiny divočáků, kteří v odpadcích hledají potravu. Výjimkou není ani na ulici narazit na třicetičlenné stádo.

Hlavní město Itálie čelilo od svého vzniku různým nájezdníkům, ať už to byli Ostrogóti nebo Galové. V těchto dnech se Řím potýká s řáděním poněkud odlišné ničivé síly.

„Je to invaze,“ shrnul situaci Pino Consolati, který provozuje restauraci ve čtvrti Monte Mario severně od Vatikánu. Řekl, že divoká prasata běžně přicházejí na jeho zahrádku hledat něco k jídlu. Jeho sestra prý jednoho večera tento týden před svým obchodem s obuví potkala hned 30 divočáků. „Není to příjemná situace,“ dodal Consolati.

Setkání s divokými prasaty, která mohou vážit až 100 kilogramů, nejsou v Římě úplnou novinkou. Psalo se o nich i v roce 2017, kdy se na ulicích vršily hromady smetí v důsledku problémů s jejich svozem. Mimo jiné se tehdy objevilo video s velkým kňourem běhajícím uprostřed provozu na silnici nedaleko Vatikánu, jiné zvíře zase způsobilo smrtelnou nehodu muže jedoucího na mopedu.

Selektivní lov v parcích

Potíže se smetím přetrvávají a v italské metropoli aktuálně podle AP není nijak výjimečné narazit na celé rodiny divočáků. Ti se podle svědků ve skupinách čítajících deset až 30 zvířat vydávají do ulic z rozsáhlých parků, které město obklopují. Počínání hladových zvířat Římané dokumentují na nejrůznějších místech a nahrávání videí na sociální sítě se stalo jakýmsi koníčkem.

Současný stav je kromě neúčinného sběru odpadu spojen také s přemnožením kanců. Hlavní italský zemědělský svaz Coldiretti nyní odhaduje, že v celé zemi jich je přes dva miliony. Když přitom v roce 2015 velikost populace odhadoval na více než milion, hovořil o jejím zdvojnásobení za posledních deset let.

Římský region Lazio uvádí, že v městských parcích žije divočáků pět až šest tisíc, z nichž se několik stovek pravidelně vydává do zastavěných oblastí. Ve snaze potlačit nárůst populace regionální vláda v roce 2019 spustila program odchytu zvířat do klecí a minulý měsíc povolila jejich „selektivní“ lov v některých parcích, což bylo dosud striktně zakázané. Šéf místní správy parků Maurizo Guibbiotti říká, že Lazio by mělo limity na odstřel divočáků ještě výrazně zvýšit, proti hromadnému lovu ovšem v Itálii vehementně vystupují ochránci zvířat.

Někteří Římané jejich pohled nesdílí. „Bojím se přejít po chodníku, protože jsou tady kontejnery na odpad a oni (divočáci) na mě vyskočí,“ stěžovala si 79letá Grazia, když čekala před základní školou na svá vnoučata. O kousek dál na stejné ulici se zrovna prohrabovala ve smetí skupinka divokých prasat.