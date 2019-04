Divočáci si rok prasete užívají po svém

GALERIE VIDEO - Magazín autor: Lukáš Strašík

Hongkongští divočáci zřejmě nynější rok prasete pochopili jako signál, že odteďka jim bude všechno dovoleno. A strkají své nenechavé rypáčky i tam, kam by neměli.

Kanci postupně dobývají ulice, protože Hongkong je sice znám především jako betonová džungle plná moderních mrakodrapů, ty ale tvoří jen čtvrtinu jeho území. Čtyřicet procent pokrývají přírodní parky a tropické lesy. A právě tam jsou divočáci doma, i když jim tu začíná být jaksepatří těsno.

Zvířata se čím dál tím častěji vydávají do ulic měst, motají se mezi auty a špacírují si to i po letištní ploše. A tu a tam doslova a do písmene zapadnou i do nákupních center. Podle městských úřadů se od roku 2013 více než zdvojnásobil počet incidentů s těmito zvířaty na téměř sedm stovek, a dokonce se vyskytly i případy, kdy napadla a zranila člověka.

Úřady bývalé britské kolonie nyní zvažují možnosti, co s tím. Padají různé návrhy: od likvidace obzvlášť agresivních jedinců, přes sterilizaci, přemístění zvířat na vzdálená neobydlená místa, nasazení predátorů až po povolení jejich lovu. Mnozí obyvatelé se ovšem zasazují o to, aby zde zvířata mohla nerušeně dál žít.

Podle expertů se divočáci z devadesáti procent živí rostlinnou stravou a za normálních okolností se lidem vyhýbají. Tím, že je lidé krmí (leckdy i nedobrovolně, protože kanci si s chutí dají i vyhozené zbytky), si začínají na člověka zvykat a nebojí se pronikat čím dál tím více do města. Za problémy s nimi si tedy může v první řadě sám člověk.

Ještě ve dvacátém století žili na území Hongkongu tygři. Po jejich vyhynutí se zde kanci stali největšími divoce žijícími zvířaty. Odhady jejich počtu k dispozici sice nejsou, evidentně se ale zvyšují. Mohou vážit až dva metráky a mohou dorůst až do dvoumetrové délky.