Říkali mu neúspěšný génius. Nejchytřejší dítě světa, které odmítlo slávu
18. 1. 2026 – 9:27 | Zpravodajství | Alex Vávra
Jako dítě ohromil svět a média z něj udělala živoucí legendu. Kim Ung-Yong byl považován za nejchytřejšího člověka planety, ale místo slávy a rekordů si nakonec zvolil obyčejný život. Jeho příběh ukazuje, že skutečný úspěch nemusí mít podobu génia, ale klidného a svobodného štěstí.
Ještě než se naučil pořádně chodit, stal se Kim Ung-Yong symbolem lidského potenciálu bez hranic. Média z něj udělala důkaz, že existují lidé, jejichž mysl funguje úplně jinak než u zbytku populace. Příběh jihokorejského dítěte s údajně nejvyšším IQ v dějinách obletěl svět a vytvořil legendu, která se s ním táhla po celý život. Jenže za touto legendou se skrývá mnohem složitější, tišší a lidsky silnější příběh, než jaký nabízely titulky novin.
Kim Ung-Yong se narodil 8. března 1962 v Soulu do akademické rodiny. Otec byl profesorem fyziky, matka učitelkou, a tak nikoho nepřekvapilo, že jejich syn je mimořádně inteligentní. Překvapující však byla rychlost a rozsah jeho schopností. Už v jednom roce se naučil korejskou abecedu a tisíc čínských znaků. Ve třech letech měl zvládat základy vyšší matematiky a podílel se na vydání rozsáhlé knihy textů a ilustrací v cizích jazycích. V pěti letech mluvil několika světovými jazyky a vystupoval v japonské televizi, kde řešil matematické úlohy, s nimiž mají problém i dospělí odborníci.
Mediální obraz byl jasný. Zázračné dítě, budoucí génius, člověk, který jednou změní svět. Když mu bylo čtyři roky, bylo mu naměřeno IQ přesahující hodnotu 210, což z něj učinilo globální senzaci. Tehdy se začal rodit příběh, který už Kim nemohl ovlivnit. Veřejnost očekávala další a další zázraky a rodiče, částečně v dobré víře, částečně pod tlakem okolí, tento obraz dál podporovali.
Sláva, která vzala dětství
Dětství Kima Ung-Yonga se odehrávalo před kamerami, fotoaparáty a zápisníky novinářů. Zatímco jiné děti chodily do školy, hrály si a budovaly první přátelství, Kim řešil rovnice, předváděl paměťové schopnosti a opakoval stále stejné úkoly pro další reportáže. Postupně se tlak stal neúnosným. Média byla všudypřítomná a rodina se snažila syna chránit tím, že ho izolovala od běžného světa.
Právě v této době vznikla legenda o jeho studiu v USA a spolupráci s NASA. Podle pozdějších vyjádření jeho rodičů i samotného Kima byla realita mnohem prozaičtější. Dlouhodobý pobyt v zahraničí se s největší pravděpodobností nikdy neuskutečnil a příběh o amerických titulech byl zveličený nebo zcela smyšlený. Kim byl po řadu let vzděláván doma, bez běžného školního kolektivu, bez formálních dokladů o studiu a bez možnosti normálně dospívat.
Když se po letech znovu objevil na veřejnosti a chtěl nastoupit na univerzitu, narazil na tvrdou realitu. Neměl oficiální vysvědčení ani diplomy a korejský vzdělávací systém je v tomto ohledu nekompromisní. Z někdejší světové senzace se rázem stal mladý muž, který musel začínat téměř od nuly. Právě tehdy se poprvé objevilo označení neúspěšný génius.
Cesta k obyčejnému štěstí
Namísto honby za světovou slávou se Kim rozhodl pro jinou cestu. Nastoupil na Národní univerzitu Chungbuk, kde začal studovat stavební inženýrství. Pro okolí to byl šok a zklamání. Jak mohl někdo s takovým intelektem skončit u tak obyčejného oboru. Pro Kima to však byla první skutečná volba v životě. Poprvé měl spolužáky, běžný studijní režim a možnost učit se věci postupně, bez extrémních očekávání.
Studium dokončil až na doktorskou úroveň, začal publikovat odborné práce a postupně se uplatnil v akademickém prostředí. V roce 2007 začal vyučovat na univerzitě, později se stal docentem na univerzitě Shinhan a zapojil se i do regionálního výzkumu. Vedle práce si vybudoval rodinu, oženil se a vychoval dvě děti. Jeho život se stal klidným, stabilním a lidsky naplněným.
S odstupem času Kim opakovaně zdůrazňoval, že největší zátěží jeho života nebylo selhání, ale samotná nálepka génia. Ta mu byla přisouzena dřív, než mohl pochopit, co vlastně znamená. Vysoké IQ podle něj neznamená všestrannost ani záruku úspěchu a společnost by neměla hodnotit lidi podle jediného měřítka. Každý má jiné schopnosti, jiné limity a jiné sny.
Příběh Kima Ung-Yonga dnes působí jako varování i inspirace zároveň. Varuje před tím, jak snadno může okolí dítěti vzít právo na vlastní cestu, a zároveň připomíná, že skutečný úspěch nemusí mít podobu světové slávy. Kim se nestal legendárním vědcem, který změnil dějiny lidstva. Stal se něčím možná důležitějším. Člověkem, který si po letech tlaku dokázal vzít zpět vlastní život a žít ho podle sebe.