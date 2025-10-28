Devítiletý student válcuje univerzitu: Malý génius už plánuje kariéru neurochirurga
28. 10. 2025 – 18:11 | Zpravodajství | Alex Vávra
Devítiletý Aiden Wilkins z Pensylvánie se stal nejmladším studentem v historii Ursinus College. Zatímco jeho vrstevníci teprve objevují svět základní školy, on už studuje neurovědy a míří k vysněné kariéře dětského neurochirurga.
V době, kdy většina jeho vrstevníků tráví dny v lavici základní školy, učí se násobilku a o přestávkách běhá po hřišti, žije Aiden Wilkins z Pensylvánie úplně jiný život. Devítiletý zázrak z okresu Montgomery se stal nejmladším studentem v historii Ursinus College – a už dnes má naprosto jasno, kam směřuje. Chce se stát dětským neurochirurgem, tedy lékařem, který zachraňuje dětské životy při operacích mozku.
Zatímco jeho kamarádi řeší, co si vezmou k obědu do školy nebo kolik gólů dali na tréninku, Aiden vyvažuje náročný rozvrh, který by zvládl málokterý dospělý. Tři dny v týdnu sedí na vysokoškolských přednáškách z neurověd, kde probírá funkce gliových buněk, principy neuroplasticity i složité chemické procesy v mozku. Zbytek týdne se věnuje středoškolskému učivu druhého ročníku na Reach Cyber Charter School, kde exceluje ve všech předmětech.
Jeho učitelé i spolužáci ho popisují jako neobyčejně zvídavého, přemýšlivého a přitom skromného kluka. Když ho někdo poprvé potká, často si vybaví slavného televizního génia Sheldona Coopera z Teorie velkého třesku – jenže Aiden není žádná karikatura vědátora, ale kluk, který má obrovskou chuť poznávat svět.
Zázračné dítě s vášní pro mozek
Aidenova výjimečná cesta začala prakticky ve chvíli, kdy se naučil mluvit. Už ve dvou letech plynule četl nápisy na ulici a opravoval gramatiku dospělých. Jeho matka Veronica Wilkinsová vzpomíná, že v době, kdy ostatní batolata sledovala pohádky, její syn fascinovaně zíral na videa o anatomii mozku. Vysvětloval si, jak fungují neurony, jak mozek zpracovává informace – a kladl otázky, na které často neznali odpověď ani dospělí. Test pro nadané děti, který absolvoval o pár let později, potvrdil, co rodina dávno tušila: Aiden má mimořádné intelektuální schopnosti. Už v šesti letech zvládl testy určené středoškolákům a o rok později byl přijat na střední školu. Dnes je druhákem a zároveň univerzitním studentem – kombinace, která zní téměř neuvěřitelně.
Na Ursinus College si získal respekt nejen svými znalostmi, ale i vystupováním. Kelly Sorensen, proděkanka pro akademické záležitosti, popisuje jeho první návštěvu kampusu s úsměvem: přišel v elegantním obleku a kravatě, působil sebejistě, ale přitom měl jiskru dítěte, které se těší, že se něco nového naučí. Okamžitě začal mluvit o neuroplasticitě, gliových buňkách – a pak zcela plynule přešel na Shakespeara. Podle Sorensen je Aidenův příběh stejně výjimečný jako on sám a největší výzvou je udržet jeho hlad po poznání dostatečně nasycený.
Inspirace pro ostatní děti i dospělé
Navzdory svým ohromujícím schopnostem zůstává Aiden obyčejným klukem. Miluje videohry, hraje fotbal, směje se s kamarády a má rád zábavu. Jeho matka říká, že to je právě to, co ho dělá výjimečným – dokáže se pohybovat mezi dvěma světy, mezi dětským a akademickým, aniž by ztratil kouzlo dětství. Zdůrazňuje, že všechno, čeho Aiden dosáhl, vychází z jeho vlastní zvědavosti a vnitřního pohonu, nikoli z tlaku okolí. Sama se považuje spíš za průvodkyni, která mu pomáhá na cestě, kterou si zvolil sám.
Když se Aidena ptali, co by poradil ostatním, kteří chtějí uspět, odpověděl prostě: člověk může dokázat cokoli, pokud do toho vloží dost práce. Jeho slova působí možná jednoduše, ale když je říká devítiletý chlapec, který navštěvuje univerzitu, mají váhu. Do budoucna má Aiden velké plány. Po dokončení střední školy by rád pokračoval v bakalářském studiu na některé z prestižních univerzit – v hledáčku má například Johns Hopkins nebo Princeton. Odtud by se chtěl vydat na lékařskou fakultu a splnit si svůj sen stát se dětským neurochirurgem.
Pokud si udrží současné tempo, mohl by jednou překonat i rekord nejmladšího lékaře světa, který dnes drží Balamurali Ambati – ten promoval ve věku 17 let. Ale ať už se to stane nebo ne, Aiden Wilkins už teď inspiruje tisíce lidí po celém světě. Dokazuje, že věk není překážkou, pokud má člověk vášeň, disciplínu a touhu poznávat. A možná právě díky němu si spousta dětí začne věřit, že jejich sny nejsou nedosažitelné.