18. 12. 2025 – 15:05 | Zprávy | Anna Pecena

Revoluce pod stromečkem: Japonské furošiki promění vaše dárky v umělecká díla
vánoční dárkyzdroj: AI DALL-e
Furošiki, tradiční japonská technika balení dárků do látky, se letos stala absolutním vánočním hitem. Obyčejné ponožky zabalené do elegantního uzlu dokážou okouzlit víc než luxusní papír a mašle. Ekologové a trendsetteři tomu říkají „nejstylovější zelený krok sezóny“.

tipy Vánoce dárky zajimavosti
msn.com, nicjapanese.com
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

